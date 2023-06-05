Їжа та рецепти

Лікує організм та освіжає! Як приготувати компот з акації — корисний рецепт

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Червня 2023, 16:15
Компот з акації: рецепт приготування напою на зиму
Фото: Unsplash

Більше новин
кількість ракет на Київ у травні
Київ витримав! Ми витримали! Скільки ракет та дронів росіяни випустили на Київ у травні 2023: підрахунок КМВА
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Олександра Паскаль
“Запам’ятайте ім’я юної чемпіонки!” Семирічна Саша, яка втратила ногу внаслідок обстрілу, виборола перемогу на змаганнях
Herbalife продовжив десятирічне партнерство із Кріштіану Роналду
Herbalife продовжив десятирічне партнерство із Кріштіану Роналду як офіційний спонсор зі спортивного харчування
Дивитись більше

Матеріали по темі

Лазанья: рецепт класичний від Євгена Клопотенка
Сімейний обід за італійською традицією — класичний рецепт лазаньї від Євгена Клопотенка
Салат із полуницею: рецепт приготування покроково
До фруктових та навіть м’ясних! Як приготувати салат з полуницею — незвичайні рецепти
Як заморозити полуницю: найкращі способи
Нарізаною, рідкою чи цілою? Як краще заморозити полуницю для збереження смаку
Яблучний пиріг з меренгою: покроковий рецепт приготування
Солодка хмаринка! Як приготувати яблучний пиріг з меренгою — покроковий рецепт

Відео
0:01:52
Олександра Паскаль

“Запам’ятайте ім’я юної чемпіонки!” Семирічна Саша, яка втратила ногу внаслідок обстрілу, виборола перемогу на змаганнях
Дніпро
Мене врятував холодильник… Що пережили мешканці знищеного росіянами будинку у передмісті Дніпра
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн
Невдалі прориви ДРГ та вкотре провалений наступ окупанта: карта бойових дій в Україні 5 червня в режимі онлайн
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні
Щонайменше 22 постраждалих, загинула дитина! Наслідки атаки на Дніпропетровську область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вирвався із пекла, щоб допомагати іншим. Волонтер з Маріуполя їздить розбитими селами та підтримує українців
0:04:52
Сіють поля
Засівають поля під носом окупантів! Як аграрії на Сумщині завершують посівний сезон
0:04:20
Депортація дітей
Повертати дітей стає все важче: як РФ “перевиховує” неповнолітніх українців
Карта бойових дій в Україні
Окупантам треба показати хоч якусь перемогу. Карта бойових дій в Україні 3 червня в режимі онлайн
0:04:00
Кременець
Ціна безвідповідальності: у Кременці на санній трасі 14-річну спортсменку розпорола гнила дошка
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Шукає міни заради корови: історія сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області
Більше відео
Манікюр на літо 2023: цікаві ідеї на будь-яку довжину нігтів
Читати далі
Поєднання кольорів, витончені лінії та новий погляд на дизайни: ідеї манікюру на літо 2023
магнітні бурі у червні 2023
Читати далі
Літо, спека і спалахи на сонці: календар магнітних бур на червень 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь