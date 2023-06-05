Лікує організм та освіжає! Як приготувати компот з акації — корисний рецепт

Якщо ти любиш аромати акації, зберегти їх аж до зими можливо! Мова йде зовсім не про чай, а про компот, який можна приготувати із суцвіть акації на зиму. Такий напій лікує організм, а ще є дуже смачним. Читай, як приготувати компот з акації.

Компот з акації: рецепт приготування напою на зиму

Напій з акації є чудо-засобом. Суцвіття мають лікувальні властивості — протизапальні, спазмолітичні та жарознижувальні. Компот з акації корисно вживати тим, хто має проблеми із ШКТ, запалення в організмі, остеохондроз та артрити. Але перед уживанням слід проконсультуватися з лікарем.

Приготувати корисний компот з акації дуже просто. Для нього знадобиться мало інгредієнтів та зовсім трохи часу. Читай рецепт та готуй смачні компоти на зиму. Пропорції розраховані на 3 л банку.

Знадобиться

Суцвіття акації — 5 шт.

Апельсин — чверть

Вода — 3 л

Цукор — 150 г

Лимонна кислота — 1 ч.л.

М’ята

Як приготувати напій з акації на зиму

Простерилізуй окропом банки та кришки. Промий м’яту та гілочки акації. Виклади в банки по п’ять суцвіть акації, нарізаний скибками апельсин, м’яту, цукор та лимонну кислоту. Залий у банки окріп доверху. Закрий кришками. Переверни їх, закутай у плед. За кілька годин банки можна ставити у прохолодне місце.

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