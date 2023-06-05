Лікує організм та освіжає! Як приготувати компот з акації — корисний рецепт

Якщо ти любиш аромати акації, зберегти їх аж до зими можливо! Мова йде зовсім не про чай, а про компот, який можна приготувати із суцвіть акації на зиму. Такий напій лікує організм, а ще є дуже смачним. Читай, як приготувати компот з акації.
Напій з акації є чудо-засобом. Суцвіття мають лікувальні властивості — протизапальні, спазмолітичні та жарознижувальні. Компот з акації корисно вживати тим, хто має проблеми із ШКТ, запалення в організмі, остеохондроз та артрити. Але перед уживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Приготувати корисний компот з акації дуже просто. Для нього знадобиться мало інгредієнтів та зовсім трохи часу. Читай рецепт та готуй смачні компоти на зиму. Пропорції розраховані на 3 л банку.
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Фото: Pexels
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