Аджика з помідорів на зиму: смачний рецепт страви з гостринкою від Євгена Клопотенка

Зараз у розпалі сезон консервацій. Господині чи не щодня готують на зиму компоти, помідори, огірки, різноманітні соуси й приправи. Однією з популярних приправ серед українців є аджика. Євген Клопотенко поділився рецептом аджики — просто, смачно і з гостринкою.

Але чому аджика така популярна? Це грузинська гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Зазвичай її роблять із червоного перцю, томатів, часнику. Проте існує багато варіацій з додаванням різних інгредієнтів. Деякі господині за бажанням можуть робити її навіть не гострою.

Аджика сокова та добре смакує з м’ясними стравами та гарнірами.

Інгредієнти для аджики з помідорів на зиму

1,5 кг томатів

2 ріпчасті цибулини

3 моркви

2 солодких перці

3 кислих яблука

3-4 перці чилі

2 головки часнику

1/2 склянки соняшникової олії

1/2 склянки оцту 9%

100 г цукру

1,5 ст. л. солі

Читати на тему Аджика з кабачків на зиму: рецепт пікантної закуски від Євгена Клопотенка Для приготування цієї ароматної та пікантної закуски знадобляться прості сезонні овочі й кілька доступних спецій.

Приготування аджики з помідорів на зиму

Попередньо треба підготувати усі овочі: помити, очистити та нарізати шматочками, які помістилися б у м’ясорубку.

Далі помідори, яблука, солодкий перець і перець чилі треба пропустити через м’ясорубку з дрібною насадкою.

Потім подрібнені овочі висип у каструлю, в якій готуватимеш аджику. Додай до овочів сіль, соняшникову олію, цукор та оцет.

Готувати аджику треба на невеликому вогні близько години. Наприкінці додати подрібнений часник, але не раніше ніж за 10 хвилин до кінця приготування.

Щоб законсервувати аджику на зиму, треба спершу простерилізувати банки. Далі розлити приправу у місткості й закрутити. Коли аджика охолоне, зберігати її потрібно у прохолодному місці.

Ще однією популярною консервацією лишаються кабачки. Читай рецепт геніально простої заготовки на зиму.

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