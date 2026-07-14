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Аджика з помідорів на зиму: смачний рецепт страви з гостринкою від Євгена Клопотенка

Богдана Макалюк, журналістка сайту 14 Липня 2026, 13:00 2 хв.
аджика з помідорів на зиму
Аджика на зиму Фото Pexels

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