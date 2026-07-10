Огірки з шампіньйонами на зиму: подвійна смакота в одній банці

На дворі літо, але і зима примчить скоро, а це означає, що час робити закрутки. Якщо класичні мариновані огірки тобі вже трохи набридли і душі хочеться експерименту, тримай абсолютний хіт сезону — хрусткі огірки з шампіньйонами в одній банці від фудблогерки Любові Федюкевич.

Відкриваєш взимку одну баночку, а там одразу і соковитий огірок, і пружний маринований грибочок під картопельку. Подвійна смакота!

Огірки з шампіньйонами на зиму: рецепт на 4 літрові банки

Інгредієнти

Огірки (середні) — 2,5 кг

Шампіньйони (печериці) — 1 кг

Цибуля — 1 шт.

Часник — 4 зубчики (по одному на банку)

Гострий червоний перець — половинка стручка

Листя хрону, смородини (8 шт.), стебла селери (4 шт.) та парасольки кропу (4 шт.)

Для маринаду (на 1 літр води):

Всього нам знадобиться приблизно 2 літри води.

Сіль — 2 ст. л.

Цукор — 3 ст. л.

Оцет — 120–125 мл

Спосіб приготування консервованих огірків з шампіньйонами на зиму

Спочатку кілька порад: огірки потрібно мити не просто ретельно, а з пристрастю — повністю зчищай з них усі колючки та шипи. І обов’язково зрізай хвостики з обох боків.

Щоб шампіньйони в банці залишалися світлими, красивими та пружними, перед маринуванням провари їх 5 хвилин у воді з додаванням лимонної кислоти (із розрахунку половину чайної ложки на 1 літр води).

А тепер до справи, консервуємо:

На дно кожної чистої літрової баночки відправляємо зелень (хрін, смородину, селеру, кріп), нарізану кружальцями цибулю та один розчавлений зубчик часнику для максимального аромату. Поки печериці варяться свої законні 5 хвилин у лимонній воді, підготуйте огірки (помийте, позбавте колючок та хвостиків). Починаємо творче заповнення. Чергуй в банках огірки та проварені гриби, додаючи шматочки гострого перцю для пікантного вогника. Варимо маринад: доводимо воду до кипіння, додаємо сіль, цукор та оцет. Киплячим маринадом заливаємо наші овочево-грибні суміші. Ставимо банки стерилізуватися на 10–12 хвилин, після чого герметично закручуємо кришками.

Тепер відправляємо баночки відпочивати під теплу ковдру до повного охолодження. Взимку цей овочевий мікс точно стане головною зіркою вашого столу! Смачного!

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Джерело фото: Рinterest.

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