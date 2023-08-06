Що вдягнути на 1 вересня? Добірка ідей для молодшої, середньої та старшої школи

Шкільна форма — одвічний предмет дебатів. Одні вважають, що доречним буде діловий стиль, інші віддають перевагу традиційній формі, а хтось узагалі вважає, що її не має бути.
Часто батькам та учням складно підібрати вдалі образи в школу, щоб задовольнити всіх: і дитину, і вчителів, і самих батьків. Тому в нашому матеріалі ділимося, що вдягти на 1 вересня.
1 вересня — свято для школярів. Вони нарешті побачаться одне з одним після літніх канікул та розпочнуть навчання. Однак питання форми є важливим. Вона має бути зручною, з якісної тканини та подобатися дитині, а ще, бажано, недорогою.
Ми підібрали образи, які будуть доречні у школі. Але звертаємо увагу, що дрес-код слід уточнювати в адміністрації навчального закладу. Адже якісь із них мають діловий стиль, хтось — визначену форму, а хтось не має обмежень.
Для дівчат молодшої школи підійдуть образи зі спідницями, сарафанами та штанами-кюлотами. На більш прохолодну погоду можна придбати кардиган чорного чи бежевого кольору, або піджак.
А для хлопців гарними варіантами будуть костюми-трійки, штани з кардиганом чи світшотом, класичний костюм із сорочкою. Якщо погода буде жаркою, можна вдягти штани та сорочку.
Фото: Pinterest
Для учнів середньої школи підійдуть образи зі штанами та піджаками, жилетами, водолазками або вкороченими кофтинами. Жилетки можна вдягати на сорочку, футболку чи лонгслів.
З аксесуарів можна додати краватку, ремінь. Кілька прикладів, як може виглядати форма для середньої школи.
Для старшокласників також є гарні образи. Для хлопців та дівчат підійдуть строгі костюми — двійка чи трійка. Матимуть гарний вигляд і класичні поєднання сорочки та штанів. З фасоном можна поекспериментувати.
Спідниці міді та максі для дівчат поєднуються із сорочками та футболками з подовженим рукавом. До них можна вдягнути і жилети нейтральних кольорів.
Поєднання довгого піджака з міді-спідницею — дуже стильне. А для хлопців можна підібрати образ сорочки зі штанами та краваткою, класичного костюму з краваткою чи метеликом, або додати жилети, чи светри поверх сорочки.
Нижче кілька прикладів, як вдягнутися до школи.
@clairesmanson All these outfits are linked in my bio ???? #modestoutfits #dresscodeoutfits #backtoschooloutfits #backtoschooloutfitideas #fashiontiktok #oldmoneyoutfits #coastalgrandmotherstyle ♬ dark red – favsoundds
@jannericedeno basic school outfit ideas #fyp #outfit #outfitideas ♬ Moonlight – Kali Uchis
@user6038129786272 im not exited for school #fyp #style #backtoschool #clothes #viral #outfitinspo #foryou #cutefits ♬ smile
Раніше ми розповідали, як вибрати рюкзак для першокласника.
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