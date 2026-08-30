Що вдягнути на 1 вересня? Добірка ідей для молодшої, середньої та старшої школи

Шкільна форма — одвічний предмет дебатів. Одні вважають, що доречним буде діловий стиль, інші віддають перевагу традиційній формі, а хтось узагалі вважає, що її не має бути.

Часто батькам та учням складно підібрати вдалі образи в школу, щоб задовольнити всіх: і дитину, і вчителів, і самих батьків. Тому в нашому матеріалі ділимося, що вдягти на 1 вересня.

Що вдягти на 1 вересня: ідеї для молодшої школи

1 вересня — свято для школярів. Вони нарешті побачаться одне з одним після літніх канікул та розпочнуть навчання. Однак питання форми є важливим. Вона має бути зручною, з якісної тканини та подобатися дитині, а ще, бажано, недорогою.

Ми підібрали образи, які будуть доречні у школі. Але звертаємо увагу, що дрес-код слід уточнювати в адміністрації навчального закладу. Адже якісь із них мають діловий стиль, хтось — визначену форму, а хтось не має обмежень.

Для дівчат молодшої школи підійдуть образи зі спідницями, сарафанами та штанами-кюлотами. На більш прохолодну погоду можна придбати кардиган чорного чи бежевого кольору, або піджак.

А для хлопців гарними варіантами будуть костюми-трійки, штани з кардиганом чи світшотом, класичний костюм із сорочкою. Якщо погода буде жаркою, можна вдягти штани та сорочку.

Образи для середньої школи

Для учнів середньої школи підійдуть образи зі штанами та піджаками, жилетами, водолазками або вкороченими кофтинами. Жилетки можна вдягати на сорочку, футболку чи лонгслів.

З аксесуарів можна додати краватку, ремінь. Кілька прикладів, який вигляд може мати форма для середньої школи.

Що вдягти в школу: образи для старшокласників

Для старшокласників також є гарні образи. Для хлопців та дівчат підійдуть строгі костюми — двійка чи трійка. Матимуть гарний вигляд і класичні поєднання сорочки та штанів. З фасоном можна поекспериментувати.

Спідниці міді та максі для дівчат поєднуються із сорочками та футболками з подовженим рукавом. До них можна вдягнути і жилети нейтральних кольорів.

Поєднання довгого піджака з міді-спідницею — дуже стильне. А для хлопців можна підібрати образ сорочки зі штанами та краваткою, класичного костюма з краваткою чи метеликом, або додати жилети, чи светри поверх сорочки.

Нижче кілька прикладів, як вдягнутися до школи.

Раніше ми розповідали, як вибрати рюкзак для першокласника.

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