Битва чорних посеред ТРЦ: хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 6 випуску

У суботу, 26 вересня, на телеканалі СТБ вийшов шостий епізод кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали-5, у якому змагаються професійні кухарі. Цього тижня учасники зустріли особливих гостей, а також пройшли випробування своїх вмінь на швидкість. Наприкінці на них чекала битва чорних прямо посеред ТРЦ.

Читай, як пройшов 6 випуск МастерШеф. Професіонали 5 і хто залишив проєкт 26 вересня, у матеріалі.

Як пройшов 6 випуск МастерШеф. Професіонали 5

Новий тиждень на МастерШеф. Професіонали стартував із командного випробування, під час якого учасники проєкту готували свої страви для особливих гостей. У цьому епізоді на кухню МастерШеф завітали 15 людей із порушеннями зору. У рамках випробування кухарі приготували для своїх гостей по одній основній страві та десерту.

Як пройшов 6 випуск МастерШеф. Професіонали 5 / 4 Фотографії

Після цього професіонали пройшли індивідуальне змагання, де їх вміння перевіряли на швидкість. 17 учасників телепроєкту отримали лише 16 одиниць посуду для презентації своїх страв. На найповільнішого кухаря очікував чорний фартух.

Це випробування ускладнювалося необхідністю продумати страву так, щоб під час подачі вона змінила вигляд, колір або смак завдяки використанню гарячої рідини.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 6 випуску

Наприкінці нового епізоду МастерШеф відбулася традиційна битва чорних, цього разу — посеред одного зі столичних ТРЦ.

Учасники готували на кухні проєкту, але продавали свої кулінарні витвори відвідувачам торгівельного центру. Тому їм довелося конкурувати не лише між собою, а ще й зі стравами інших закладів на фудкортах ТРЦ.

Всі кошти від продажів страв передадуть на благодійність.

У цьому змаганні найменше заробив 35-річний київський шеф-кухар Іван Барський, саме він покинув проєкт у шостому епізоді МастерШеф.

МастерШеф. Професіонали 5 виходить щосуботи о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми повідомляли, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5.

Фото: телеканал СТБ

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