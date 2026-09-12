Українська кухня для іноземних гостей: хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 4 випуску

У суботу, 12 вересня, на телеканалі СТБ вийшов четвертий випуск МастерШеф. Професіонали 5. Учасники кулінарного шоу зустріли поважних гостей, яким показали справжню українську гостинність, а також приготували страви ресторанного рівня із повсякденних продуктів. Крім того, у новому епізоді кухарі-професіонали ще встигли відвідати колоритний український ринок.

Читай, як пройшов 4 випуск МастерШеф. Професіонали 5 і хто залишив проєкт 12 вересня, у матеріалі.

Як пройшов 4 випуск МастерШеф. Професіонали 5

Новий тиждень на МастерШеф. Професіонали стартував із відповідальної місії, під час якої учасники мали представити українську високу кухню іноземним гостям. На проєкт завітали поважні представники тих країн, які активно підтримують Україну від початку повномасштабної війни.

МастерШеф. Професіонали-5 4 випуск / 4 Фотографії

Кухарі зустріли посла Великої Британії, дипломата із Данії, заступника посла Нідерландів, представників посольства Франції, представників французького бізнесу та Французького інституту, а також журналіста глобального проєкту UNITED24 і волонтера, який допомагає постраждалим українцям із протезуванням.

— Сьогодні у кожного з вас буде надзвичайна можливість зробити власний вклад у спільну нашу з вами справу. Ще на самому початку я казала, що наша ціль — розказати глядачам про стан справ в українській кулінарії під час війни: про те, якою ми сьогодні бачимо українську високу кухню, і про те, якою її бачать інші країни, — зазначила ведуча проєкту Ольга Мартиновська.

Під час командного конкурсу учасники МастерШеф приготували страви зі звичайних для українців інгредієнтів, але при цьому — справжньої екзотики для іноземців. На кухні проєкту представили продукти, які є традиційними для української кухні: чорнобривці, сало, сом, свинячі вуха, раки, обліпиха, різноманітні фрукти та овочі.

Єлизавета Федорова сформувала команду синіх, до якої увійшли: Андрій, Жора, Гліб, Галина, Ірина, Лоана, Даніїл, Ольга та Іван.

Дмитро Світличний сформував команду червоних: Олексій, Максим, Анастасія, Катерина, Андрій, Ненсі, Артур та Крістіна.

Команди мали приготувати основну страву та десерт на 15 гостей за 2,5 години. Але при цьому обов’язковою умовою було використання щонайменше п’яти заявлених українських продуктів.

У цьому конкурсі перемогла червона команда, більшість іноземних гостей особливо відзначили десерт команди Дмитра Світличного. Шеф-ніж за свій десерт отримав Максим. Після голосування чорні фартухи одягнули учасники синьої команди — Єлизавета та Ольга.

Під час другого конкурсу професіонали мали за одну годину приготувати вишукані страви із базових інгредієнтів, які є в холодильнику у всіх українців. Перед цим Ольга Мартиновська провела опитування випадкових перехожих, щоб скласти перелік із п’яти продуктів, які завжди є у всіх вдома.

— Цих продуктів на високій кухні зустрінеш не часто, — наголосила Ольга.

Тож учасникам довелося працювати із обмеженим вибором та ще й кількістю не більше пʼяти інгредієнтів. Але можна було отримати додаткові продукти, обмінявши їх на час приготування — кожен додатковий інгредієнт коштував п’ять хвилин.

Найкраще впорався із цим завданням Гліб. Ірина, Андрій, Артур та Іван одягнули чорні фартухи.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 4 випуску

На початку битви чорних кухарі обрали одну із іноземних валют зі скарбнички, яку дістала Ольга Мартиновська. Після чого вони отримали конверти з еквівалентною сумою у гривні. Таким чином у кожного був власний бюджет, який залежав від обраної валюти.

Також під час останнього змагання кожен учасник отримав обов’язковий продукт — головний акцент його страви. Необхідну решту продуктів треба було купити на овочевому ринку із визначеного раніше бюджету.

За підсумками битви чорних у 4 випуску МастерШеф. Професіонали-5 покинула Ольга Калиновська.

Раніше ми повідомляли, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5, прем’єра якого відбулася 22 серпня.

Фото: телеканал СТБ

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