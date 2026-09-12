Украинская кухня для иностранных гостей: кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 4 выпуске

В субботу, 12 сентября, на телеканале СТБ вышел четвертый выпуск МастерШеф. Профессионалы 5. Участники кулинарного шоу встретили важных гостей, которым показали настоящее украинское гостеприимство, а также приготовили блюда ресторанного уровня из повседневных продуктов. Кроме того, в новом эпизоде ​​повара-профессионалы еще успели посетить колоритный украинский рынок.

Читай, как прошел 4 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5 и кто покинул проект 12 сентября, в материале.

Как прошел 4 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5

Новая неделя на МастерШеф. Профессионалы стартовала с ответственной миссии, во время которой участники должны были представить украинскую высокую кухню иностранным гостям. Проект посетили уважаемые представители тех стран, которые активно поддерживают Украину с начала полномасштабной войны.

МастерШеф. Профессионалы-5 4 выпуск / 4 Фотографии

Повара встретили посла Великобритании, дипломата из Дании, заместителя посла Нидерландов, представителей посольства Франции, представителей французского бизнеса и Французского института, а также журналиста глобального проекта UNITED24 и волонтера, помогающего пострадавшим украинцам с протезированием.

— Сегодня у каждого из вас будет возможность сделать собственный вклад в общее наше с вами дело. Еще в самом начале я говорила, что наша цель – рассказать зрителям о положении дел в украинской кулинарии во время войны: о том, какой мы сегодня видим украинскую высокую кухню, и о том, какой ее видят другие страны, – отметила ведущая проекта Ольга Мартыновская.

Во время командного конкурса участники МастерШеф приготовили блюда из обычных для украинцев ингредиентов, но при этом — настоящей экзотики для иностранцев. На кухне проекта представили продукты, традиционные для украинской кухни: бархатцы, сало, сом, свиные уши, раков, облепиху, разнообразные фрукты и овощи.

Елизавета Федорова сформировала команду синих, в которую вошли: Андрей, Жора, Глеб, Галина, Ирина, Лоана, Даниил, Ольга и Иван.

Дмитрий Светличный сформировал команду красных: Алексей, Максим, Анастасия, Екатерина, Андрей, Нэнси, Артур и Кристина.

Команды должны были приготовить основное блюдо и десерт на 15 гостей за 2,5 часа. Но при этом обязательным условием было использование не менее пяти заявленных украинских продуктов.

В этом конкурсе победила красная команда, большинство иностранных гостей особо отметили десерт команды Дмитрия Светличного. Шеф-нож за свой десерт получил Максим. После голосования черные фартуки одели участницы синей команды — Елизавета и Ольга.

Во время второго конкурса профессионалы должны были за один час приготовить изысканные блюда из базовых ингредиентов, которые есть в холодильнике у всех украинцев. Перед этим Ольга Мартыновская провела опрос случайных прохожих, чтобы составить список из пяти продуктов, которые всегда есть у всех дома.

— Эти продукты на высокой кухне встретишь не часто, — подчеркнула Ольга.

Поэтому участникам пришлось работать с ограниченным выбором, да еще и количеством не более пяти ингредиентов. Но можно было получить дополнительные продукты, обменяв их на время приготовления – каждый дополнительный ингредиент стоил пять минут.

Лучше всего справился с этой задачей Глеб. Ирина, Андрей, Артур и Иван одели черные фартуки.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 4 выпуске

В начале битвы черных повара выбрали одну из иностранных валют из копилки, которую достала Ольга Мартыновская. После чего они получили конверты с эквивалентной суммой в гривне. Таким образом, у каждого был собственный бюджет, который зависел от выбранной валюты.

Также во время последнего соревнования каждый участник получил обязательный продукт – главный акцент его блюда. Остальные необходимые продукты нужно было купить на овощном рынке из определенного ранее бюджета.

По итогам битвы черных в 4 выпуске МастерШеф. Профессионалы-5 покинула Ольга Калиновская.

Ранее мы сообщали, кто из поваров-профессионалов прошел отбор и попал на телепроект МастерШеф. Профессионалы 5, премьера которого состоялась 22 августа.

Фото: телеканал СТБ

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