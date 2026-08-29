МастерШеф. Профессионалы 5 сезон: как прошел 2 выпуск

На кухне МастерШеф. Профессионалы началась настоящая борьба за место среди лучших. Во втором выпуске 5 сезона, который вышел на телеканале СТБ, профессиональные повара должны были доказать, что достойны продолжить участие в проекте и войти в заветную двадцатку.

После кастингов в сезоне осталось 35 участников. Теперь им пришлось пройти сразу два испытания. Судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Алекс Якутов оценивали не только вкус готовых блюд, но и технику, подачу и умение работать с необычными продуктами.

МастерШеф. Профессионалы 5 сезон 2 выпуск: первое испытание

Первый конкурс был посвящен современным гастрономическим тенденциям. Участникам предложили два главных продукта — капусту и черную смородину.

Повара самостоятельно выбирали, с каким ингредиентом будут работать. Далее их ждали три раунда продолжительностью по 45 минут.

В каждом туре участникам нужно было создать блюдо, в котором выбранный продукт должен был играть главную роль. Решения судей напрямую влияли на дальнейшую судьбу поваров: лучшие могли подняться на балкон и больше не переживать за свое место в топ-20.

Тем, кому не удалось сразу убедить судей, пришлось продолжить борьбу. Финальный раунд оказался особенно сложным. Эктор Хименес-Браво поставил перед поварами задачу объединить капусту и черную смородину в одном блюде. Такое сочетание требовало от участников не только профессиональных навыков, но и хорошей фантазии.

По итогам первого конкурса 15 поваров смогли гарантировать себе место в двадцатке.

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МастерШеф. Профессионалы 5 сезон 2 выпуск: что было под коробками-загадками

Для десяти участников, которые еще не получили пропуск в топ-20, судьи подготовили второй конкурс. На кухне появились знаменитые коробки-загадки. На этот раз под ними скрывались продукты, которые нечасто оказываются в центре внимания профессиональных поваров.

Среди ингредиентов были крапива, топинамбур, мак, ревень и пшено. Задача участников заключалась в том, чтобы создать полноценное блюдо, сделав главным именно тот продукт, который достался им под коробкой.

Для кого-то необычные ингредиенты стали возможностью проявить креативность, а для кого-то — серьезным испытанием. В итоге судьи выбрали еще пятерых поваров, которые присоединились к двадцатке лучших.

Кто попал в топ-20 МастерШеф. Профессионалы-5

После двух конкурсов состав двадцатки сезона был сформирован. Участники, которые смогли пройти испытания, продолжат борьбу за победу в «МастерШеф. Профессионалы»-5.

Второй выпуск показал, что в этом сезоне судьи не готовы прощать профессиональным поварам даже небольшие ошибки. Впереди участников ждут новые конкурсы, сложные продукты и задания, в которых каждая деталь может повлиять на результат.

Таким образом, МастерШеф. Профессионалы 5 сезон 2 выпуск стал решающим для тех, кто стремился попасть в топ-20. Одни повара смогли досрочно гарантировать себе место в сезоне, другим пришлось бороться до последнего.

Новые выпуски кулинарного реалити выходят на СТБ каждую субботу в 19:00.

Если ты хочешь вспомнить, как свой путь начинал предыдущий триумфатор, и сравнить, насколько разными могут быть подходы к кулинарному искусству у лучших аматоров страны, читай также, кто победил в МастерШеф-16.

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