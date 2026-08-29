Стиль жизни Шоу-биз

МастерШеф. Профессионалы 5 сезон: как прошел 2 выпуск

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 августа 2026, 00:25 3 мин.
МастерШеф. Профессионалы 5 сезон, 2 выпуск: главные моменты эпизод
Фото СТБ

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