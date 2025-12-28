Хто виграв МастерШеф 16: стало відомо ім’я найкращого аматора сезону

Цього тижня глядачі побачили суперфінал МастерШеф 16. На фіналістів очікувало останнє випробування, за результатами якого визначили двійку фіналістів. А хто переміг на МастерШеф 16, розповідаємо далі в матеріалі.
Хто виграв МастерШеф 16 сезон
Переможцем МастерШеф 16 став Олександр Зубко з Вінниці. За професією хлопець кондитер, виріс у селі в простій робітничій сім’ї. Свого часу йому довелося багато допомагати батькам, зокрема і в приготуванні їжі.
— Так і захопився цим, зокрема випіканням солодощів. Спробував робити торти на замовлення, а згодом з’явилися перші клієнти, — цитує його СТБ.
Він мріє і надалі виготовляти торти та відкрити кондитерську із власними авторськими десертами. Саме його судді визнали найкращим аматором 16 сезону.
Як минув фінал МастерШеф 16
Трійка фіналістів завітала до ресторанів, де працюють судді проєкту, та взяли участь в майстер-класах з приготування страв. Паралельно учасники показали все, чому навчилися на кухні проєкту. Процеси для кожного аматора визначили методом жеребкування. Галина Оруджева не пройшла до суперфіналу.
У фінальній двійці залишились Олександр Зубко та Дарія Фатєєва. Наприкінці на проєкт завітали їхні близькі та 20 найкращих аматорів. Цього сезону правила змінили — судді вперше озвучили умови випробування за три дні до фінального змагання. Аматори готували класичний сет страв в зовсім нових для себе умовах.
