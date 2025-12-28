Кто выиграл МастерШеф 16: стало известно имя лучшего аматора сезона

На этой неделе зрители увидели суперфинал МастерШеф 16. Финалистов ожидало последнее испытание, по результатам которого определили двойку финалистов. А кто победил на МастерШеф 16, рассказываем дальше в материале.

Кто выиграл МастерШеф 16 сезон

Победителем МастерШеф 16 стал Александр Зубко из Винницы. По профессии парень кондитер, вырос в деревне в простой рабочей семье. В свое время ему пришлось много помогать родителям, в том числе и в приготовлении пищи.

— Так и увлекся этим, в частности, выпечкой сладостей. Попробовал делать торты на заказ, а потом появились первые клиенты, — цитирует его СТБ.

Он мечтает и дальше производить торты и открыть кондитерскую с собственными авторскими десертами. Именно его судьи сочли лучшим аматором 16 сезона.

Тройка финалистов посетила рестораны, где работают судьи проекта, и приняли участие в мастер-классах по приготовлению блюд. Параллельно участники показали все, чему научились на кухне проекта. Процессы для каждого любителя определили методом жеребьевки. Галина Оруджева не прошла в суперфинал.

В финальной двойке остались Александр Зубко и Дарья Фатеева. В конце проекта посетили их близкие и 20 лучших любителей. В этом сезоне правила изменили — судьи впервые озвучили условия испытания за три дня до финального соревнования. Любители готовили классический сет блюд в совершенно новых для себя условиях.

