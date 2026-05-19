Усик – Верховен: кто фаворит по версии букмекеров и какие ставки на бой

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик проведёт бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Поединок запланирован на 23 мая 2026 года. Местом проведения выбрана Гиза, Египет. Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал этот поединок, и на кону будет стоять титул организации.

Каков прогноз на бой Усик — Верховен и какие коэффициенты букмекеров — в материале.

Прогноз на бой Усик – Верховен

В предстоящем поединке Александр Усик считается явным фаворитом. По оценкам букмекеров, украинец может проиграть только при маловероятном стечении обстоятельств.

Свой последний бой наш боксёр провёл в июле 2025 года, когда победил нокаутом в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом супертяжёлого веса.

Позже наш боксёр потерял статус абсолютного чемпиона, объявив 17 ноября о добровольном отказе от пояса WBO.

Титул перешёл к британцу Фабио Уордли, который был повышен с временного до полноценного чемпиона организации.

Изначально ожидалось, что следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер, однако переговоры с американцем не завершились успехом.

27 февраля 2026 года официально подтвердили, что 39-летний украинец проведёт бой с Рико Верховеном.

37-летний Верховен является одним из самых успешных кикбоксеров в истории. Более 11 лет он владел титулом чемпиона мира в супертяжёлом весе Glory и установил ряд рекордов, в частности по количеству выигранных титульных боёв (их 14) и общих побед (28).

За карьеру нидерландец провёл 76 поединков, одержал 66 побед, 21 из них — нокаутом. В июне 2025 года он защитил титул, победив россиянина Артёма Вахитова, после чего покинул Glory.

Какие коэффициенты на бой Усик — Верховен

Букмекеры перед боем Александра Усика и Рико Верховена считают украинца явным фаворитом.

Коэффициенты на победу украинца колеблются примерно от 1.04 до 1.07, что фактически отражает очень высокую вероятность его успеха.

Ничейный результат оценивается значительно ниже с вероятностью около 21.00–31.00.

Победа Верховена считается маловероятным событием — на неё дают ориентировочно от 8.0 до 14.0.

Букмекеры считают Усика безоговорочным фаворитом и оценивают его шансы примерно в 75–80% вероятности победы.

Дата боя Усик — Верховен стремительно приближается, читай, где и когда смотреть поединок в Украине.