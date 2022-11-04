Скидки, льготы и доступ к электронным сервисам: кто и как может оформить карту киевлянина

Оплачивать коммунальные платежи, получать социальную поддержку и даже записать ребенка в садик — и это не полный перечень того, на что способна карта киевлянина. Кому ее можно оформить и как? Смотри в нашем материале, как оформить карту киевлянина.
Карту могут получить киевляне, место жительства которых зарегистрировано в Киеве, а также внутренне перемещенные лица.
Кроме того, ты можешь заказать карту если:
Карта оформляется лично в отделениях Ощадбанка.
Чтобы оформить карту, тебе необходимо прийти в ближайшее отделение Ощадбанка со следующими документами:
Если у тебя нет идентификационного номера, ты сможешь получить карту по паспортным данным.
Для льготных категорий карта оформляется бесплатно, а другим — по тарифам банка. После получения карты необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации для идентификации льготы и активации социального приложения с теми же документами.
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