Скидки, льготы и доступ к электронным сервисам: кто и как может оформить карту киевлянина

Анастасия Грубрина, редактор сайта 04 ноября 2022, 07:00
Як оформити картку киянина — покрокова інструкція
Фото: Pexels

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