Скидки, льготы и доступ к электронным сервисам: кто и как может оформить карту киевлянина

Оплачивать коммунальные платежи, получать социальную поддержку и даже записать ребенка в садик — и это не полный перечень того, на что способна карта киевлянина. Кому ее можно оформить и как? Смотри в нашем материале, как оформить карту киевлянина.

Кто может оформить карту киевлянина

Карту могут получить киевляне, место жительства которых зарегистрировано в Киеве, а также внутренне перемещенные лица.

Кроме того, ты можешь заказать карту если:

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Работаешь в Киеве. Учишься в образовательных учреждениях Киева всех уровней аккредитации или являешься опекуном учащегося ребенка. Имеешь право на льготы, доплаты, пособия, компенсации согласно актам Киевсовета и КГГА.

Карта оформляется лично в отделениях Ощадбанка.

Как оформить карту киевлянина — пошаговая инструкция

Чтобы оформить карту, тебе необходимо прийти в ближайшее отделение Ощадбанка со следующими документами:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Идентификационный номер. Документ, подтверждающий льготный статус (для киевлян-льготников). Справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для киевлян-льготников). Справку о взятии на учет лица, перемещенного со временно оккупированной территории Украины или района проведения боевых действий, если ты не зарегистрирован(-а) в Киеве.

Если у тебя нет идентификационного номера, ты сможешь получить карту по паспортным данным.

Для льготных категорий карта оформляется бесплатно, а другим — по тарифам банка. После получения карты необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации для идентификации льготы и активации социального приложения с теми же документами.

Какие возможности предоставляет карта киевлянина

Верификация через Bank ID для пользования услугами в интернете.

Доступ к электронным сервисам: запись ребенка в сад, оплата коммунальных платежей, возможность голосовать за петиции.

Карточкой можно оплачивать проезд в муниципальном транспорте Киева (для льготных категорий проезд бесплатный).

Скидки в супермаркетах и ​​магазинах, аптеках, театрах, кинотеатрах, музеях и т. д., поддерживающих такую ​​возможность.

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