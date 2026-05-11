Выплата на День Киева 2026: кто из жителей столицы получит денежную помощь

Ко Дню Киева, который по традиции отмечается в последнее воскресенье мая, городские власти подготовили пакет адресной материальной помощи. Согласно программе Забота. Навстречу киевлянам, почти 35 тысяч жителей столицы, нуждающихся в особом внимании и поддержке, получат единоразовую финансовую помощь. На эти цели из городского бюджета выделено около 30 миллионов гривен.

Как сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА, помощь распределена по 17 категориям. Размер сумм варьируется в зависимости от социального статуса получателя. Официально утвержденные выплаты на День Киева 2026 будут начислены автоматически.

1500 грн на День Киева 2026: кто вошел в список получателей максимальной помощи

Самая высокая сумма выплат предусмотрена для категорий киевлян, имеющих особые заслуги перед городом или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, сумма в 1500 грн на День Киева 2026 предназначена для:

Праведников Бабьего Яра;

участников народного ополчения, защищавших столицу в период с сентября по ноябрь 1941 года;

ветеранов подпольно-партизанского движения;

родителей солдат срочной службы, погибших в мирное время.

Такая адресная выплата на День Киева 2026 является частью системной политики города по чествованию подвига ветеранов и поддержке семей погибших.

Кому начислена выплата ко дню Киева 2026 в размере 1000 и 800 гривен

Помимо вышеупомянутых категорий, значительное количество жителей получит помощь в размере 1000 грн. В этот перечень включены дети-сироты, лица, воспитывающие детей с инвалидностью (подгруппа А), репрессированные граждане и члены их семей, которые были принудительно переселены. Также средства предусмотрены для получателей помощи на детей, оставшихся без родительской опеки.

Еще более широкий круг киевлян охватывает выплата ко дню Киева 2026 в размере 800 гривен. Эти средства направят:

многодетным семьям;

лицам, получающим помощь на детей с инвалидностью или тяжелобольных детей;

опекунам, попечителям и семьям, усыновившим ребенка;

лицам, потерявшим кормильца;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Общая выплата на День Киева 2026: важные юридические детали

Городская администрация обращает внимание на важный нюанс: если житель столицы одновременно подпадает под несколько льготных категорий, ему будет начислена только одна выплата на День Киева 2026, но в максимально возможном для него размере.

Стоит также помнить, что адресная помощь не предусмотрена для лиц, находящихся на полном государственном содержании. Это решение направлено на то, чтобы максимально эффективно распределить 30 миллионов гривен среди тех, кто проживает в общине и нуждается в дополнительных средствах на ежедневные нужды.

