Когда отмечают День медсестры 2026: преданно помогать всем пациентам

Работа больниц и медучреждений зависит от персонала, и речь идет не только о компетентных врачах, а и квалифицированных медсестрах. Ведь они много времени проводят с пациентами и выполняют много работы. Поэтому ежегодно мы благодарим их за труд. В Украине и многих других странах Международный день медсестры отмечают 12 мая.

Мы расскажем тебе историю возникновения Дня медсестры и кто организовал первые в мире бригады медсестер.

12 мая — День медсестры: история праздника

Отмечать Международный день медсестры стали с момента основания Международного совета медицинских сестер. Но официально праздновать его 12 мая решили в 1974, в день рождения Флоренс Найтингейл — одной из основательниц службы сестер милосердия.

Ежегодно Международный совет медсестер к этому празднику выпускает информационные материалы, разрабатывает тематику и лозунг празднования.

Также Совет медсестер поднимает вопросы кадрового обеспечения медицинских учреждений сестринским персоналом, необходимости широкого внедрения современных технологий в сестринской практике, озвучивает проблемы фальсифицированных лекарств и т.д.

История Дня медсестры: кто такая Флоренс Найтингейл

Флоренс Найтингейл родом из Лондона (Великобритания), она родилась в богатой семье, но выбрала помогать больным. Родители были не в восторге от ее планов, но Флоренс все же изучала основы ухода за больными в школе дияконес в Германии.

Ее имя стало известным во времена Крымской войны (1853–1856 гг.). Флоренс собрала первую бригаду сестер милосердия и отправилась помогать раненым солдатам. Работая в госпитале, она предложила изменить принципы первой помощи, а именно:

кипятить бинты перед их повторным использованием, что позволило делать перевязки неинфицированным перевязочным материалом;

убирать в палатах;

мыть раненых;

кормить раненых солдат полезными и питательными блюдами.

Эти новые правила положительно повлияли на здоровье раненых, ведь смертность в военных госпиталях снизилась почти в 20 раз.

Сейчас медицинские работники Украины делают невероятную работу. Они спасают жизни, ставят раненых на ноги и лечат даже под звуки взрывов или в оккупации.

