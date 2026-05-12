Защитники здоровья в белых халатах: поздравления с Международным днем медицинской сестры

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Эти медработники делают много работы, всегда помогают пациентам и заботятся о них круглосуточно.

Сейчас медработники в Украине особенно ценны, они спасают жизнь нашим военным и пострадавшим от вражеских атак. Поэтому нужно благодарить их и ценить их работу. Мы собрали для тебя поздравления с Международным днем медсестры в стихах и прозе.

Поздравления с Днем медсестры в прозе

Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Желаю, прежде всего, крепкого здоровья и благополучия в личной жизни. Пусть твоя доброта, отзывчивость и забота возвращается в двойном объеме, радует приятными моментами, словами и улыбками людей, которых ты делаешь сильнее и счастливее. Тепла тебе и лучших подарков судьбы.

***

Поздравляю с Днем медицинской сестры. Желаю, чтобы твоя работа всегда приносила пользу людям, а тебе — искреннюю благодарность и уважение от людей. Твои забота и милосердие помогают людям выздороветь и согревают их души. Искреннее спасибо за твой ежедневный труд!

***

Прими поздравления с профессиональным праздником. Быть медсестрой — это работа, которая длится 24 часа в сутки семь дней в неделю. Она не заканчивается с концом рабочего дня. Ведь такая чуткая медсестра как ты никогда не откажет человеку в медпомощи. Поэтому и после работы в больнице ты спешишь к тем, кому нужна твоя помощь. Пусть твои добрые дела вернутся сторицей. Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

***

В твой профессиональный праздник я хочу пожелать тебе всегда слышать искреннюю благодарность за свой нелегкий труд. Пусть все то добро, что ты делаешь каждый день, возвращается к тебе улыбками близких, неожиданными подарками судьбы и нескончаемыми счастливыми моментами!

Поздравления с Днем медсестры в стихах

Медицинская сестра — Не работа, а призванье. Сколько же у вас добра В сердцах, заботы и вниманья! За труд нелегкий вам поклон И от души благодаренье. Желаем вам не знать тревог, Пусть вам сопутствует везенье.

***

С днем медсестры поздравляю сердечно, Счастья, удачи, любви бесконечной! Всегда оставаться заботливой, милой, Терпенья побольше и внутренней силы.

***

Есть профессия такая Медицинская сестра. Мы сегодня поздравляем И желаем вам добра, Здоровья, сил вам и терпения На посту нелёгком вашем. И с огромным уважением Вам за труд, спасибо, скажем!

Медсестры и медбратья верны своей работе и выполняют ее даже в самых сложных условиях. Ранее мы рассказывали историю медсестры из Чернигова Светланы Гломозды, которая ухаживала за новорожденными детьми в начале великой войны.

