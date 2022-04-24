Несмотря на обстрелы, их нельзя отключать от аппаратов — как медсестра оберегала жизнь новорожденных в Чернигове

Война, которая пришла на нашу землю, приносит смерть, разруху, боль и отчаяние. Однако наши сильные украинки, которых, несомненно можно назвать героинями, приносят в этот мир новые жизни. За время войны в Украине родились сотни малышей, некоторые из них увидели свет в метро и бомбоубежищах. Эти дети определенно вырастут сильными и мужественными.
Такими же героями являются и украинские врачи, которые принимают роды и несмотря на взрывы и обстрелы продолжают спасать жизни детей.
Светлана Гломозда — медсестра из Чернигова. Она работает в роддоме с 1989 года. За два месяца войны она не бросила свою работу и ухаживала за детьми, которые родились преждевременно или нуждались в лечении по другим причинам.
Светлана была на дежурстве, когда 24 февраля в 4:30 утра в рабочий чат коллега написала, что началась война.
— Через полчаса мы услышали взрывы. Как оказалось, сбрасывали снаряды на аэродром в Пивцах (микрорайон на окраине Чернигова — ред.), — вспоминает женщина.
В тот день жизнь в роддоме кипела, как и всегда.
В день принимали по несколько родов, а в отделении интенсивной терапии находилось до 10 малышей.
В день принимали по несколько родов, а в отделении интенсивной терапии находилось до 10 малышей.
Из-за того, что с каждым днем обстрелы становились все сильнее, люди начали массово эвакуироваться. Также начали выезжать работники больницы. Осталось около десяти человек: медсестры, санитарки и один врач.
Светлане приходилось идти на работу пешком, дорога в одну сторону занимала 40-50 минут. Сначала ее провожал муж, потом она попросила его не ходить. Волновалась, как он дойдет домой. Впоследствии ее дети в Facebook призвали небезразличных черниговчан подвозить ее к работе.
Женщина рассказывает, что отделение интенсивной терапии, где работает Светлана, было на четвертом этаже. Когда российские войска начали обстреливать соседние микрорайоны, все отделения переместили на первый этаж.
Женщинам приходилось рожать в коридорах, а через несколько часов их с малышами перевозили в бомбоубежища.
Женщинам приходилось рожать в коридорах, а через несколько часов их с малышами перевозили в бомбоубежища.
Деток, которые родились преждевременно, нельзя было отключать от специальных аппаратов и вынимать из боксов, поэтому их перенесли на первый этаж.
— Детки у нас на аппаратах искусственной вентиляции, они нуждаются в кислороде. Лежат в специальных боксах, чтобы тепло было. А в бомбоубежище нет условий для того, чтобы работала аппаратура. Поэтому мы переселились на первый этаж, работаем там и по сегодня, — говорит медработница.
Когда в Чернигове начались активные боевые действия, в больнице изменили график дежурств, чтобы работники меньше времени проводили, передвигаясь по городу. Работали двое суток, а трое были выходные.
Водоснабжения, тепла и электроэнергии в Чернигове не было несколько недель.
Водоснабжения, тепла и электроэнергии в Чернигове не было несколько недель.
Приходилось привозить воду в больницу в ведрах и канистрах, свет обеспечивал генератор. Его хватало для работы оборудования и ламп в импровизированной операционной.
Дважды обстрелы заставали Светлану Гломозду на дежурстве. Первый раз ночью пострадала больница и травмпункт, которые находились рядом с роддомом.
— Мы взяли детей на руки и понесли их в подвал. Сидели тут, на диванчике, колыхали. Здесь, конечно, безопаснее, чем наверху. Но если бы прилетело, подвал бы не спас, — считает Светлана.
Дети, лежавшие под специальным оборудованием, оставались на первом этаже. Ведь их нельзя отключать от аппаратов. К счастью, все дети остались невредимы.
Начались новые обстрелы и снаряд упал недалеко от роддома.
От взрывной волны осколками выбило окна. Чудо, что люди остались живы.
От взрывной волны осколками выбило окна. Чудо, что люди остались живы.
После выведения российских войск Чернигов понемногу приходит в себя. В роддоме появился свет и вода. Врачи уже принимают роды, как положено, в оборудованной операционной.
Поэтому мы надеемся, что со временем у нас все будет хорошо и новорожденные украинцы будут жить в независимой, свободной и процветающей Украине.
Женщины тоже обладают большой храбростью, ведь рожают, когда за окном слышны взрывы. Ранее мы рассказывали историю Ольги из Харькова, которой пришлось рожать именно так, а впоследствии она эвакуировалась в Германию.