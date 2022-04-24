Несмотря на обстрелы, их нельзя отключать от аппаратов — как медсестра оберегала жизнь новорожденных в Чернигове

Война, которая пришла на нашу землю, приносит смерть, разруху, боль и отчаяние. Однако наши сильные украинки, которых, несомненно можно назвать героинями, приносят в этот мир новые жизни. За время войны в Украине родились сотни малышей, некоторые из них увидели свет в метро и бомбоубежищах. Эти дети определенно вырастут сильными и мужественными.

Такими же героями являются и украинские врачи, которые принимают роды и несмотря на взрывы и обстрелы продолжают спасать жизни детей.

Светлана Гломозда — медсестра из Чернигова. Она работает в роддоме с 1989 года. За два месяца войны она не бросила свою работу и ухаживала за детьми, которые родились преждевременно или нуждались в лечении по другим причинам.

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Начало войны

Светлана была на дежурстве, когда 24 февраля в 4:30 утра в рабочий чат коллега написала, что началась война.

— Через полчаса мы услышали взрывы. Как оказалось, сбрасывали снаряды на аэродром в Пивцах (микрорайон на окраине Чернигова — ред.), — вспоминает женщина.

В тот день жизнь в роддоме кипела, как и всегда.

В день принимали по несколько родов, а в отделении интенсивной терапии находилось до 10 малышей.

Из-за того, что с каждым днем ​​обстрелы становились все сильнее, люди начали массово эвакуироваться. Также начали выезжать работники больницы. Осталось около десяти человек: медсестры, санитарки и один врач.

Как работал роддом во время войны

Светлане приходилось идти на работу пешком, дорога в одну сторону занимала 40-50 минут. Сначала ее провожал муж, потом она попросила его не ходить. Волновалась, как он дойдет домой. Впоследствии ее дети в Facebook призвали небезразличных черниговчан подвозить ее к работе.

Женщина рассказывает, что отделение интенсивной терапии, где работает Светлана, было на четвертом этаже. Когда российские войска начали обстреливать соседние микрорайоны, все отделения переместили на первый этаж.

Женщинам приходилось рожать в коридорах, а через несколько часов их с малышами перевозили в бомбоубежища.

Деток, которые родились преждевременно, нельзя было отключать от специальных аппаратов и вынимать из боксов, поэтому их перенесли на первый этаж.

— Детки у нас на аппаратах искусственной вентиляции, они нуждаются в кислороде. Лежат в специальных боксах, чтобы тепло было. А в бомбоубежище нет условий для того, чтобы работала аппаратура. Поэтому мы переселились на первый этаж, работаем там и по сегодня, — говорит медработница.

Детей на руках переносили в подвалы

Когда в Чернигове начались активные боевые действия, в больнице изменили график дежурств, чтобы работники меньше времени проводили, передвигаясь по городу. Работали двое суток, а трое были выходные.

Водоснабжения, тепла и электроэнергии в Чернигове не было несколько недель.

Приходилось привозить воду в больницу в ведрах и канистрах, свет обеспечивал генератор. Его хватало для работы оборудования и ламп в импровизированной операционной.

Дважды обстрелы заставали Светлану Гломозду на дежурстве. Первый раз ночью пострадала больница и травмпункт, которые находились рядом с роддомом.

— Мы взяли детей на руки и понесли их в подвал. Сидели тут, на диванчике, колыхали. Здесь, конечно, безопаснее, чем наверху. Но если бы прилетело, подвал бы не спас, — считает Светлана.

Дети, лежавшие под специальным оборудованием, оставались на первом этаже. Ведь их нельзя отключать от аппаратов. К счастью, все дети остались невредимы.

Начались новые обстрелы и снаряд упал недалеко от роддома.

От взрывной волны осколками выбило окна. Чудо, что люди остались живы.

После выведения российских войск Чернигов понемногу приходит в себя. В роддоме появился свет и вода. Врачи уже принимают роды, как положено, в оборудованной операционной.

Поэтому мы надеемся, что со временем у нас все будет хорошо и новорожденные украинцы будут жить в независимой, свободной и процветающей Украине.

Женщины тоже обладают большой храбростью, ведь рожают, когда за окном слышны взрывы. Ранее мы рассказывали историю Ольги из Харькова, которой пришлось рожать именно так, а впоследствии она эвакуировалась в Германию.