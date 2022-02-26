Жизнь победит войну! Украинки рожают в бомбоубежищах и метро

Елена Яковлева, редактор сайта 26 февраля 2022, 15:15
У Херсоні та Києві народилися діти в бомбосховищах та метро
Фото: Facebook

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