Жизнь победит войну! Украинки рожают в бомбоубежищах и метро

Несмотря на войну, жизнь продолжается. Даже под обстрелами российских оккупантов в бомбоубежищах и метро рождаются маленькие украинцы.

Вчера, 25 февраля, в Херсоне родились два мальчика. Роддом обустроили прямо в бомбоубежище.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в своем Facebook.

Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем и никогда не простим! — написал министр.

А в киевском метро родилась девочка.

В Гостомеле, где произошли жестокие бои, также родилась маленькая звездочка в бомбоубежище, оборудованном под операционное и родильное отделение.

Ляшко отмечает, что все больницы работают и оказывают медицинскую помощь не только пострадавшим от войны, но и всем нуждающимся.

Медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает возможное и невозможное для того, чтобы в больницах было все необходимое.

Многим киевлянам пришлось скрываться от авианалетов российских оккупантов в метро. Читай, работает ли метро в Киеве сегодня.