Життя переможе війну! Українки народжують у бомбосховищах та метро

Попри війну життя продовжується. Навіть під обстрілами російських окупантів у бомбосховищах та метро народжуються маленькі українці.

Вчора, 25 лютого, у Херсоні народилися два хлопчики. Пологовий будинок облаштували просто в бомбосховищі.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у своєму Facebook.

Два нових життя, які у своєму генетичному коді вже мають війну. Ми й вони ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо! — написав міністр.

А в київському метро народилася дівчинка.

У Гостомелі, де відбулися жорстокі бої, також народилася маленька зіронька у бомбосховищі, обладнаному під операційну та пологове відділення.

Ляшко наголошує, що всі лікарні працюють та надають медичну допомогу не тільки постраждалим від війни, а й усім, хто потребує допомоги.

Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе і не можливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне.

Багатьом киянам довелося переховуватися від авіанальотів російських окупантів у метро. Читай, чи працює метро в Києві сьогодні.