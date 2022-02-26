Життя переможе війну! Українки народжують у бомбосховищах та метро

Попри війну життя продовжується. Навіть під обстрілами російських окупантів у бомбосховищах та метро народжуються маленькі українці.
Вчора, 25 лютого, у Херсоні народилися два хлопчики. Пологовий будинок облаштували просто в бомбосховищі.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у своєму Facebook.
Два нових життя, які у своєму генетичному коді вже мають війну. Ми й вони ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо! — написав міністр.
Два нових життя, які у своєму генетичному коді вже мають війну. Ми й вони ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо! — написав міністр.
А в київському метро народилася дівчинка.
У Гостомелі, де відбулися жорстокі бої, також народилася маленька зіронька у бомбосховищі, обладнаному під операційну та пологове відділення.
Ляшко наголошує, що всі лікарні працюють та надають медичну допомогу не тільки постраждалим від війни, а й усім, хто потребує допомоги.
Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе і не можливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне.
Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе і не можливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне.
Багатьом киянам довелося переховуватися від авіанальотів російських окупантів у метро. Читай, чи працює метро в Києві сьогодні.