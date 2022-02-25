Україна

Ніч у бомбосховищах і метро: як кияни з дітьми та песиками ховалися від авіанальоту

Артем Сорокін, журналіст програми Вікна-новини Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 25 Лютого 2022, 16:38

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