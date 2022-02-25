Ніч у бомбосховищах і метро: як кияни з дітьми та песиками ховалися від авіанальоту

Тисячі киян зараз перебувають у бомбосховищах та метро. Це діти, бабусі, дорослі. З ними – їхні домашні улюбленці. Усі згуртовано, без паніки пішли туди, де зараз безпечно.

Як минула ніч в укриттях – знають журналісти Вікон.

– Ми пішли до поліцейських. Вони підказали, що найкраще йти до метро, бо це глибоко, – розповідає киянка, яка ніч провела в столичній підземці.

Тутешні гості не панікують, постійно моніторять новини, очікують на покращення ситуації.

Зібрав найнеобхідніше для дитини. Сказати, що не страшно – було би брехнею,– каже ще один киянин.

Більшість людей не мала заздалегідь спакованих валіз. До останнього сподівалися – минеться. Найнеобхідніше збирали швидко: їжу, ліки, документи.

Перша ніч: сплять почергово на карематах, рюкзаках замість подушок, просто на підлозі станцій.

На запитання, чи спали цю ніч, відповідають, що про сон у такій ситуації поки тільки мріють. Та настрій у киян оптимістичний.

– Ми всі чітко усвідомили, що це просто збожеволілий диктатор, який керує країною з ядерною зброєю. Ми віримо в Збройні Сили, але я вважаю, що нам повинен допомогти Захід; щоб вони зрозуміли, що йдеться вже не про безпеку України, а про безпеку Європи, – каже ще одна заручниця обставин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як убезпечити себе у разі спрацювання сирен.