Ночь в бомбоубежищах и метро: как киевляне с детьми и собаками прятались от авианалета

Тысячи киевлян сейчас находятся в бомбоубежищах и метро. Это дети, пенсионеры, взрослые. С ними – их домашние питомцы. Все сплочено, без паники пошли туда, где сейчас безопасно.

Как прошла ночь в укрытиях – знают журналисты Вікон.

– Мы подошли к полицейским. Они подсказали, что лучше идти в метро, ​​потому что это глубоко, – рассказывает киевлянка, которая ночь провела в столичной подземке.

Здешние гости не паникуют, постоянно мониторят новости и ждут улучшения ситуации.

Собрал самое необходимое для ребенка. Сказать, что не страшно – было бы ложью, – говорит еще один киевлянин.

Большинство людей не имели заранее упакованных чемоданчиков. До последнего надеялись – обойдется. Самое необходимое собирали быстро: еду, лекарства, документы.

Первая ночь: спали поочередно на карематах, рюкзаках вместо подушек, просто на полу станций.

На вопрос, спали ли эту ночь, отвечают, что о сне в такой ситуации пока только мечтают. Но настроение у киевлян оптимистичное.

– Мы все четко осознали, что это просто обезумевший диктатор, управляющий страной с ядерным оружием. Мы верим в Вооруженные Силы, но я считаю, что нам должен помочь Запад; чтобы они поняли, что речь идет уже не о безопасности Украины, а о безопасности Европы, – говорит еще одна заложница обстоятельств.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при срабатывании сирен.