Украина

Ночь в бомбоубежищах и метро: как киевляне с детьми и собаками прятались от авианалета

Артем Сорокин, журналист программы Викна-новости Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 25 февраля 2022, 16:38

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