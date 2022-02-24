Укрытие, сирены, транспорт: как обезопасить себя в Киеве

Утром четверга, 24 февраля, в Киеве были слышно несколько взрывов. По сообщениям из соцсетей, взрывы раздавались в районе Гостомеля (военный аэродром) и неподалеку от Троещины.

Что делать киевлянам, как обезопасить себя и работает ли общественный транспорт, рассказываем в материале.

Что делать в случае срабатывания сирен

Если ты слышишь звуки сирен или громкоговорителя, которые продолжаются в течение нескольких минут, это значит: “Всем внимание!”

Через пять минут после сигнала необходимо включить телевизор или радио. Там услышишь важную информацию.

Далее нужно следовать инструкциям, которые услышал(-а). Чтобы оставаться в курсе, необходимо не выключать теле- и радиоканалы.

Карта укрытий Киева

Поскольку поведение врага непредсказуемо, нужно заранее подумать о том, куда бежать в случае необходимости. Речь идет о бомбоубежищах и укрытиях.

Киевская служба спасения подготовила карту, на которой обозначены все бомбоубежища. Просмотреть карту укрытий Киева можно по ссылке.

Бежать к укрытию нужно только после сообщения об этом. С собой лучше взять тревожный чемоданчик.

Держите наготове “тревожный чемоданчик”. Документы, необходимый минимум вещей, чтобы оперативно при необходимости добраться до укрытия или бомбоубежищ, — посоветовал городской голова столицы Виталий Кличко.

Что положить в тревожный чемоданчик — смотрите в материале.

Работает ли общественный транспорт

Общественный транспорт столицы продолжает работать. Об этом утром сообщили в КГГА.

Кроме того, проезд в общественном транспорте столицы бесплатный.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.

Между тем, городской голова столицы Виталий Кличко призвал киевлян сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. По его словам, самый страшный враг сейчас — это паника.

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома.

Работают садики, школы и больницы в Киеве

Оперативный штаб столицы принял ряд решений из-за военной агрессии РФ. В частности, с сегодняшнего дня, 24 февраля, в Киеве не работают школы и садики.

В то же время больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Какая ситуация на киевских АЗС

Из-за паники АЗС столицы парализованы, образовались огромные очереди. То же самое происходит и в продовольственных магазинах, аптеках, возле банкоматов.

Многие жители столицы приняли решение выехать за пределы города. Власти просят не принимать поспешных решений.

Основные магистрали должны быть свободны для проезда скорой помощи, пожарных или военных автомобилей.

Представители чрезвычайных служб добавляют: на трассе на въезде-выезде из Киева выставлена спасательная техника, связь обеспечена. Система управления работает, поэтому причин для паники нет.

Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за вторжения России.