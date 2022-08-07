Украина

Как будто атланты держат наше небо! День Воздушных сил Украины: рассказываем о подвигах летчиков

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 августа 2022, 11:28
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