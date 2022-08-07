Как будто атланты держат наше небо! День Воздушных сил Украины: рассказываем о подвигах летчиков

С 24 февраля украинское небо светится огнями. Всем хотелось бы, чтобы это был звездопад, и украинцы могли загадать желания. Но реалии другие — с первых минут полномасштабного вторжения наше небо рассекают вражеские ракеты, самолеты-истребители, вертолеты и т.д. Как бы сильно украинцы не просили весь мир закрыть небо, наша безопасность во время воздушных тревог сейчас зависит от ВСУ, в частности от Воздушных сил Украины.

Из чего состоят Воздушные силы Украины

Сегодня, 7 августа, отмечается День Воздушных сил Украины. Это подразделение ВСУ существует с 2004 года, образовалось оно путем объединения Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Но, кроме них, в состав Воздушных сил Украины входят разведывательная и атакующая авиация, специальные воздушные войска, зенитные и радиотехнические войска.

А также отдельные воинские части и подразделения специальных войск (разведывательные, инженерные, радиационные, химические и бактериологические защиты, связи, автоматизированных систем управления и радиотехнического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, метеорологического обеспечения, части материально-технического и медицинского обеспечения и другие).

Какие самолеты есть у воздушных сил Украины

Военные Воздушных сил Украины используют самолеты МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, зенитные ракетные комплексы С-300 и другие.

Подвиги украинских летчиков

Призрак Киева

Самым узнаваемым в Украине является Призрак Киева. Этот летчик буквально в первые недели полномасштабной войны стал легендой в Украине и за ее пределами. Так умело уничтожать десятки российских самолетов, да еще и самостоятельно… Или нет?

В июне спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал во время брифинга, что первые недели полномасштабной войны были самыми тяжелыми для наших летчиков, ведь российские силы имели преимущество. Однако сейчас оккупанты не решаются на ближний бой.

Тогда он рассказал, что Киев обороняет 40-я бригада тактической авиации, именно из-за нее возник образ Призрака Киева. Поэтому это не один летчик, а целое подразделение, которое, к сожалению, понесло и потери за это время.

Героизм летчиков в Мариуполе

В Мариуполь попасть было почти невозможно, но нужно было доставлять помощь и забирать раненых из Азовстали. Украинские герои не оставляют собратьев в беде, поэтому летали в Мариуполь, рискуя жизнью.

Каждая следующая миссия в Мариуполе становилась сложнее, российские военные держали воздушную оборону и не пропускали украинцев.

Летчики рассказывали: обычно отправлялись в город на рассвете, бывало так, что и ночью. Для того чтобы доставить помощь и забрать раненых, было всего 20 минут. Но все равно выполняли задачи.

Потери авиации России

Несмотря на то, что у Украины нет достаточно авиации, чтобы уравнять силы с Россией в воздухе. Это не мешает военным уничтожать технику врага.

По состоянию на 7 августа украинские военные уничтожили:

132 единиц средства ПВО;

223 самолета;

191 вертолет;

750 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Воздушные силы Украины даже уничтожили российскую авиацию за $7 и $11 млн. Беспилотник Форпост и штурмовик Су-25 соответственно.

Поздравление Владимира Зеленского с Днем Воздушных сил Украины

— Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину! — сказал президент.

Бойцы зенитных войск тоже защищают Украину всеми силами. Раньше мы рассказывали историю командира одного из зенитных ракетных дивизионов Михаила Мироненко.

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