Вдохновленные небом и скоростью — шесть легендарных фильмов о летчиках и авиации

В первое воскресенье августа отмечают День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В этом году он пришелся на 7 августа.

Авиаторы всегда уважались за высокое мастерство, ответственность и преданность своему призванию. А романтичность этой профессии изобразили в десятках фильмов. Так почему бы в этот день не посмотреть несколько из них?

Вікна собрали для тебя самые лучшие мировые киноленты об авиации.

Лучший стрелок (Top Gun) 1986

Легендарный боевик, получивший премию Оскар и Золотой глобус, прославил тогда еще малоизвестного американского актера Тома Круза.

Он сыграл в фильме Пита Митчелла — горячего молодого курсанта элитного училища ВМС США, который не может устоять перед опьяняющим чувством скорости и безграничного пространства.

И хотя в небе ему нет равных, за сердце девушки-инструктора и астрофизика Шарлотты Чарли Блэквуд (Келли Энн Макгиллис) импульсивному пилоту придется посоревноваться.

Удастся ли ей устоять перед голливудской улыбкой Пита и какая беда заставит парня переосмыслить свою жизнь? Смотри в картине.

Топ Ган: Меверик (2022)

Продолжение легендарной ленты фанаты ждали долго, и это стоило того! По сюжету Пит Митчелл (Том Круз) все эти 30 с лишним лет остается одним из лучших пилотов ВМФ.

Летчик-испытатель не знает, что такое страх и готовит отряд лучших выпускников училища для специальной миссии, подобной которой никогда не было.

Там он встречает Брэдли Брэдшоу (Майлз Теллер) — сына своего покойного напарника Ника, погибшего во время одного из рискованных полетов.

Впереди Пита ждет исключительно важная миссия, но он не может избавиться от призраков прошлого. Смотри, чем обернется эта история.

Перл-Харбор (2001)

Военная драма режиссера Майкла Бэя собрала три номинации на Оскар и две — на Золотой глобус. Да и не зря, ведь увлекательный романтический треугольник между Беном Аффлеком, Джошем Хартнеттом и Кейт Бекинсейл развивается на глазах зрителей.

Рейф и Дэнни — два друга, которые с детства близки, как братья. Они всегда вместе в горе и радости, но со временем детские игры перерастают во взрослое увлечение авиацией.

Парни становятся пилотами и служат в воздушном корпусе армии США во время Второй мировой войны. Но страшное известие о гибели Рейфа становится толчком для развития романа Дэнни с девушкой верного друга.

Что почувствует всеми похороненный Рейф, когда вернется домой, и выживут ли летчики после авиаудара японцев по базе Перл-Харбор? Смотри своими глазами!

Экипаж (2012)

Вип Вайтекер (Дензел Вашингтон) — искусный пилот пассажирского авиалайнера. Всю жизнь он посвятил небу, но каждый раз все сильнее проявляется его зависимость от алкоголя и наркотиков.

С течением времени капитан понимает, что постепенно теряет контроль над своей жизнью. Однажды он отправляется в очередной рейс, который чуть ли не оборачивается трагедией.

Самолет отказывается работать, но Випу удается его обуздать и совершить аварийную посадку, сведя к минимуму человеческие жертвы.

Для всех пилот становится настоящим героем, но есть вопрос, на который нет ответа — что на самом деле произошло на борту самолета? Во время просмотра фильма постепенно всплывают все новые и новые факты о таинственном инциденте.

Авиатор (2004)

Фанаты актера Леонардо Ди Каприо здесь есть? Конечно, есть. И этот фильм для вас! Говард Хьюз, которого и сыграл красавчик Леонардо, — американский авиапромышленник, изобретатель, режиссер и продюсер.

Его жизнь окутана легендами и до сих пор вызывает жаркие споры. Биографическая лента Авиатор рассказывает историю о сироте, который унаследовал колоссальное состояние и начал экспериментировать с кино и авиацией.

Впрочем, конечно, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Впоследствии выясняется, что у Говарда прогрессирующее обсессивно-компульсивное расстройство. ФБР и Сенат начинают расследовать деятельность успешного миллиардера.

Что стоит за якобы беззаботной жизнью красавчика-богача и с какими вызовами ему придется столкнуться? Смотри в фильме.

Амелия (2009)

Биографическая драма Амелия рассказывает о жизни легендарной летчицы первой половины XX века Амелии Экхард, которую сыграла непревзойденная Хиллари Суонк.

Смелый пилот покоряет небо и готовится к последнему этапу своего кругосветного путешествия, которое должно закончить успешную карьеру Амелии.

Но вместо этого ее самолет мистически исчезает где-то посреди Тихого океана. Все поиски женщины и железной птицы оказываются бесполезными, а разгадку этой трагедии не могут найти и по сей день.

Может быть, история ее жизни способна пролить свет на загадочную судьбу известной летчицы?

Нашему кинематографу есть чем похвастаться, но, к сожалению, многолетняя пропаганда Кремля сделала украинскую культуру почти невидимой для мира.

Это нужно немедленно исправлять, поэтому Украинский институт запустил сайт для ознакомления с украинскими фильмами. Узнай, как он работает.

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