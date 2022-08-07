Натхненні небом та швидкістю — шість легендарних фільмів про льотчиків та авіацію

У першу неділю серпня святкують День Повітряних сил Збройних Сил України. Цього року він припав на 7 серпня.

Авіаторів завжди поважали за високу майстерність, відповідальність та відданість своєму покликанню. А романтичність цієї професії зобразили в десятках фільмів. Тож чому б у цей день не переглянути якийсь з них?

Вікна зібрали для тебе найкращі світові кінострічки про авіацію.

Найкращий стрілець (Top Gun) 1986

Легендарний бойовик, який отримав премію Оскар та Золотий глобус, прославив тоді ще маловідомого американського актора Тома Круза.

Він зіграв у фільмі Піта Мітчелла — гарячого молодого курсанта елітного училища ВМС США, який не може встояти перед п’янким почуттям швидкості та безмежного простору.

І хоч у небі йому немає рівних, за серце дівчини-інструктора та астрофізикині Шарлотти Чарлі Блеквуд (Келлі Енн Макгіліс) імпульсивному пілоту доведеться позмагатись.

Чи вдасться їй встояти перед голлівудською посмішкою Піта та яке лихо змусить хлопця переосмислити своє життя? Дивись у стрічці.

Топ Ган: Меверік (2022)

Продовження легендарної стрічки фанати чекали довго, та це було варте того! За сюжетом Піт Мітчелл (Том Круз) всі ці 30 з гаком років залишається одним з найкращих пілотів ВМФ.

Льотчик-випробувач не знає, що таке страх, та готує загін найкращих випускників училища для спеціальної місії, подібної до якої ніколи не було.

Там він зустрічає Бредлі Бредшоу (Майлз Теллер) — сина свого покійного напарника Ніка, який загинув під час одного з ризикованих польотів.

Попереду Піта чекає винятково важлива місія, та він не може позбутись привидів минулого. Дивись, чим обернеться ця історія.

Перл-Харбор (2001)

Військова драма режисера Майкла Бея зібрала три номінації на Оскар та дві — на Золотий глобус. Та й не дарма, адже захопливий романтичний трикутник між Беном Аффлеком, Джошем Хартнеттом і Кейт Бекінсейл розвивається на очах глядачів.

Рейф і Денні — два друга, які з дитинства близькі, як брати. Вони завжди разом у горі та радості, але з часом дитячі ігри переростають у доросле захоплення авіацією.

Хлопці стають пілотами й служать у повітряному корпусі армії США під час Другої світової війни. Та страшна звістка про загибель Рейфа стає поштовхом для розвитку роману Денні з дівчиною вірного друга.

Що відчує всіма похований Рейф, коли повернеться додому, та чи виживуть льотчики після авіаудару японців по базі Перл-Харбор? Побач на власні очі!

Екіпаж (2012)

Віп Вайтекер (Дензел Вашингтон) — майстерний пілот пасажирського авіалайнера. Усе життя він присвятив небу, та щоразу сильніше проявляється його залежність від алкоголю та наркотиків.

З часом капітан розуміє, що поступово втрачає контроль над своїм життям. Одного разу він вирушає в черговий рейс, який мало не обертається трагедією.

Літак відмовляється працювати, та Віпу вдається його приборкати та зробити аварійну посадку, звівши до мінімуму людські жертви.

Для всіх пілот стає справжнім героєм, та є питання, на яке немає відповіді — що насправді сталось на борту літака? Упродовж фільму поступово спливають усе нові й нові факти про таємничий інцидент.

Авіатор (2004)

Фанати актора Леонардо Ді Капріо тут є? Звісно, є. І цей фільм для вас! Говард Хьюз, якого і зіграв красунчик Леонардо, — американський авіапромисловець, винахідник, режисер та продюсер.

Його життя оповите легендами та досі викликає палкі суперечки. Біографічна стрічка Авіатор розповідає історію про сироту, який успадкував колосальні статки та почав експериментувати з кіно та авіацією.

Утім, звісно, у кожній бочці меду є ложка дьогтю. Згодом з’ясовується, що у Говарда обсесивно-компульсивний розлад, що прогресує. А ФБР і Сенат починають розслідувати діяльність успішного мільярдера.

Що стоїть за нібито безтурботним життям красунчика-багатія та з якими викликами йому доведеться стикнутись? Дивись у фільмі.

Амелія (2009)

Біографічна драма Амелія розповідає про життя легендарної льотчиці першої половини XX століття Амелії Екхард, яку зіграла неперевершена Хіларі Суонк.

Смілива пілоткиня підкорює небо та готується до останнього етапу своєї навколосвітньої подорожі, яка має закінчити успішну кар’єру Амелії.

Натомість її літак містично зникає десь посеред Тихого океану. Усі пошуки жінки та залізного птаха виявляються марними, а розгадку цієї трагедії не можуть знайти й донині.

Можливо, історія її життя здатна пролити світло на загадкову долю відомої льотчиці?

Наш кінематограф має чим похвалитись, але, на жаль, багаторічна пропаганда Кремля зробила українську культуру майже невидимою для світу.

Це потрібно негайно виправляти, тому Український інститут запустив сайт для ознайомлення з українськими фільмами. Дізнайся, як він працює.

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