Хочеш дивитись вітчизняні фільми, та не знаєш, де їх шукати? В Україні створили спеціальну кінобазу 

Український інститут запустив сайт-агрегатор, який знайомить світового глядача з українським кіно. На платформі можна знайти понад 600 вітчизняних фільмів і отримати посилання на легальний перегляд.

Керівниця напряму кіно Українського інституту Наталія Мовшович розповіла в ефірі телемарафону, навіщо створили базу стрічок та як нею користуватись.

Основне завдання бази — показати, які українські стрічки доступні та у яких регіонах, на яких платформах та у яких кінотеатрах, — зазначає Мовшович.

На сайті можна прочитати всю інформацію про конкретний фільм, переглянути його трейлер та дізнатись, у яких кінотеатрах його показують.

Або можна піти від зворотного та вказати свою країну чи місто й подивитись, які українські фільми там доступні.

Стратегічна наша ціль як Українського інституту, так і сектору кіно зокрема — це покращувати розуміння про Україну серед закордонних аудиторій через культуру, — пояснює керівниця напряму кіно.

Багаторічна свідома політика Кремля намагалась знищити українську культуру та зробити її меншовартісною в очах світу та навіть самих українців. Проте це зовсім не так! Нам є чим пишатись у сфері кіно.

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