Шоу-біз

Підкорити Netflix та Еммі! Українка Аліна Смоляр зіграла головну роль у всесвітньовідомому серіалі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Серпня 2022, 09:33
Українка Аліна Смоляр зіграла головну роль у серіалі Netflix, номінованому на Еммі

Більше новин
Григорій Козловський говорить про створення єдиного телевізійного пулу УПЛ.
Григорій Козловський закликав футбольні клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам: “Ми знаємо собі ціну”
Як приготувати гаспачо з персиком: рецепт від Володимира Ярославського
Гаспачо з персиком? Ми не жартуємо! Дізнайся простий рецепт холодного супу, що освіжає
Як підключити старлінк
Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink
Сіверськ
Сіверськ перетворюється на привид — як живуть люди без комунікацій та влади у місті?
Дивитись більше

Матеріали по темі

Тор: Любов та Грім – рецензія на фільм
Смерть богів та балаган. Рецензія на стрічку Тор: Любов та грім
Як українські актори займаються волонтерством
З молотка йдуть нагороди, реквізит та перші платівки легенд: як українські актори займаються волонтерством
Топ-5 фільмів
Фільми на вечір: пропонуємо тобі подивитись топ-5 від редакції Вікна-новини
Найкращі українські серіали
Українські серіали: топ-5 найцікавіших робіт, на думку редакції Вікон

Відео
0:06:59
Сіверськ

Сіверськ перетворюється на привид — як живуть люди без комунікацій та влади у місті?
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 4 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 серпня
0:04:16
Житомир
Авіаційні бомби на цивільні укриття! Як окупанти нищать Житомир
0:04:11
Зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві
У Києві громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги — навіщо це потрібно та реакція людей
0:04:01
Нікополь офіційно територія бойових дій: яка ситуація у місті 3 липня
Офіційно зона бойових дій! Обстріли Нікополя не припиняються жодного дня
0:04:12
Соціальний проект New Life допомагає повернутися з Польщі в Україну
Знайдуть трансфер додому та довезуть безоплатно! Як працює соціальний проект New Life для українців у Польщі
0:05:05
Програма Доступна іпотека — коли запрацює та які умови
Іпотечна ставка від 3 до 7% річних! Коли запрацює програма Доступна іпотека в Україні?
0:04:24
Закон про медіа: що це означає для ЗМІ
Захист свободи слова, а не тінь можливої цензури! Розповідаємо подробиці нового Закону про медіа
Ситуація на фронті 03.08.2022 - Грабський про гарячі точки на передовій
Інтенсивність бойових дій на Донбасі зменшилась? Грабський про ситуацію на фронті й тактики України та РФ
Одностатеві шлюби в Україні - відповідь Зеленського на петицію
Одностатевим шлюбам в Україні бути? Реакція Зеленського на петицію та важливість законодавчих змін під час війни
Більше відео
Григорій Козловський говорить про створення єдиного телевізійного пулу УПЛ.
Читати далі
Григорій Козловський закликав футбольні клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам: “Ми знаємо собі ціну”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь