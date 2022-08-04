Підкорити Netflix та Еммі! Українка Аліна Смоляр зіграла головну роль у всесвітньовідомому серіалі

Українці талановиті у всьому й не раз це доводили! Зокрема, підкорюють світ українські актори, які доводять, що не гірші за голлівудських. Цього року на Netflix вийшов новий сезон серіалу Любов, смерть та роботи.

Режисером однієї із серій (Jibaro) став оскароносний Альберто Мієльго. Раніше він працював над Гаррі Поттер і Дари смерті, Людина-павук: Через всесвіти, Труп нареченої, Трон: Повстання.

Саме в серії Jibaro головну роль зіграла українка Аліна Смоляр. У професійній скарбничці дівчини понад 20 фільмів, серед них Початок (2017), Первонароджений (2019) та інші. Завдяки таланту режисера, акторів та сенсу історії, серію Jibaro номіновано на премію Еммі.

Про серію Jibaro

За сюжетом серії, загін лицарів зустрічає агресивну Сирену. Серед усіх солдат виживає тільки один чоловік із вадами слуху. Він інтригує міфічну сирену. Історія показує нам вкрай токсичні стосунки. Це стосунки хижаків, котрі базуються на нездоровому потязі одне до одного.

— Це були незвичні знімання для мене, але вкрай цікаві. Вражає розвинутість технологій в кіноіндустрії, ідея та режисерське бачення Альберто. Ми відразу знайшли спільну мову, і весь знімальний процес відбувся рекордно швидко, — зізнається Аліна Смоляр.

— Тут важко описати, хто хороший, а хто поганий, це викликає сильні емоції. В проекті не використовувався мокап, тільки рухи акторів і танцівників як референс і Keyframe анімація, — розповів режисер Альберто Мієльго.

Образ Золотої Жінки зібрали з фольклору з різних частин світу: Індії, Північної Африки, Східної Європи та інших. В образі дівчини можна побачити найрізноманітніші прикраси, елементи стилю, які жінки носять в багатьох племенах і культурах.



Якщо ти ще не бачив(-ла) цю серію серіалу, то варто переглянути. А якщо бачив(-ла) і шукаєш щось на вечір, то раніше ми розповідали про фільми на вечір, які можуть тебе зацікавити.

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