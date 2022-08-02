З молотка йдуть нагороди, реквізит та перші платівки легенд: як українські актори займаються волонтерством

Нещодавно українські актори започаткували ініціативу та організували аукціон Act lots, де діячі мистецтва виставляють на продаж пам’ятні дрібнички зі зйомок чи речі власного виробництва.

Актор Григорій Бакланов розповів про лоти від українських зірок на користь ЗСУ.

Наразі актори збирають на п’ять карет швидкої допомоги. Це конкретні запити від військових лікарів, для яких і організували аукціон. Придбати можна буквально будь-що.

Костюми, реквізит та інші дрібнички з улюблених фільмів та серіалів або ж навіть речі акторів, які вони виготовляють.

Список акторів, які долучились до акції, поповнюється щодня. Тому здається, що вже всі стали її частиною. А взяти участь в аукціоні можна в Instagram чи Facebook Act lots.

Про найбільші лоти на аукціоні

Нещодавно з молотка пішла хлопавка з серіалу Спіймати Кайдаша з автографами знімальної групи. Продали її за 21 тис. грн.

Однак найбільше коштувала платівка з першим альбомом Бумбоксу та підписом Андрія Хливнюка. Її було продано за 30 тис. грн.

Втім, найбільші лоти ще попереду. Наприклад, скоро на сторінці аукціону з’являться нагороди акторів, як-от кубок Ксенії Мішиної з танцювального шоу.

Окрім аукціону будуть і акторські ярмарки. Один з них уже пройшов у музеї Пирогово — тоді артистам вдалося зібрати 105 тис. грн. Завдяки цьому перша машина швидкої допомоги вже їде на фронт.

Однак українці займаються не лише благодійними акціями, але й не забувають про звичайну подяку військовим. Читай, як долучитись до флешмобу Завдяки тобі.

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