С молотка уходят награды, реквизит и первые пластинки легенд: как украинские актеры занимаются волонтерством

Недавно украинские актеры положили начало инициативе и организовали аукцион Act lots, где деятели искусства выставляют на продажу памятные безделушки со съемок или вещи собственного производства.
Актер Григорий Бакланов рассказал о лотах от украинских звезд в пользу ВСУ.
В настоящее время актеры собирают на пять карет скорой помощи. Это конкретные запросы от военных врачей, для которых и организовали аукцион. Купить можно буквально все что угодно.
Костюмы, реквизит и другие безделушки из любимых фильмов и сериалов или даже вещи актеров, которые они изготавливают.
Костюмы, реквизит и другие безделушки из любимых фильмов и сериалов или даже вещи актеров, которые они изготавливают.
Список актеров, присоединившихся к акции, пополняется ежедневно. Потому кажется, что уже все стали ее частью. А поучаствовать в аукционе можно в Instagram или Facebook Act lots.
Недавно с молотка ушла хлопушка из сериала Спіймати Кайдаша с автографами съемочной группы. Продали ее за 21 тыс. грн.
Однако больше всего стоила пластинка с первым альбомом Бумбокса и подписью Андрея Хливнюка. Она была продана за 30 тыс. грн.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Благодійний акторський аукціон / Charity acting auction ???????? (@act_lots)
Допис, поширений Благодійний акторський аукціон / Charity acting auction ???????? (@act_lots)
И все же самые большие лоты еще впереди. К примеру, скоро на странице аукциона появятся и награды актеров, такие как кубок Ксении Мишиной за победу в танцевальном шоу.
Кроме аукциона, будут и актерские ярмарки. Одна из таких уже прошла в музее Пирогово, где артистам удалось собрать 105 тыс. грн. Благодаря этому первая машина скорой помощи уже едет на фронт.
Однако украинцы занимаются не только благотворительными акциями, но и не забывают об обычной благодарности военным. Читай, как присоединиться к флешмобу Завдяки тобі.
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