С молотка уходят награды, реквизит и первые пластинки легенд: как украинские актеры занимаются волонтерством

Недавно украинские актеры положили начало инициативе и организовали аукцион Act lots, где деятели искусства выставляют на продажу памятные безделушки со съемок или вещи собственного производства.

Актер Григорий Бакланов рассказал о лотах от украинских звезд в пользу ВСУ.

В настоящее время актеры собирают на пять карет скорой помощи. Это конкретные запросы от военных врачей, для которых и организовали аукцион. Купить можно буквально все что угодно.

Костюмы, реквизит и другие безделушки из любимых фильмов и сериалов или даже вещи актеров, которые они изготавливают.

Список актеров, присоединившихся к акции, пополняется ежедневно. Потому кажется, что уже все стали ее частью. А поучаствовать в аукционе можно в Instagram или Facebook Act lots.

О самых больших лотах на аукционе

Недавно с молотка ушла хлопушка из сериала Спіймати Кайдаша с автографами съемочной группы. Продали ее за 21 тыс. грн.

Однако больше всего стоила пластинка с первым альбомом Бумбокса и подписью Андрея Хливнюка. Она была продана за 30 тыс. грн.

И все же самые большие лоты еще впереди. К примеру, скоро на странице аукциона появятся и награды актеров, такие как кубок Ксении Мишиной за победу в танцевальном шоу.

Кроме аукциона, будут и актерские ярмарки. Одна из таких уже прошла в музее Пирогово, где артистам удалось собрать 105 тыс. грн. Благодаря этому первая машина скорой помощи уже едет на фронт.

Однако украинцы занимаются не только благотворительными акциями, но и не забывают об обычной благодарности военным. Читай, как присоединиться к флешмобу Завдяки тобі.

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