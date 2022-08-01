Благодарность – самый прекрасный из цветков души: как приобщиться к флешмобу Завдяки тобі

Флешмоб Завдяки тобі был создан, чтобы выразить свою благодарность тем, от усилий которых наступает каждое утро. Ценить и поддерживать свою армию стало ежедневной задачей каждого сознательного украинца.

Именно наши военные, начиная с 2014 года, держат небо над головой каждого мирного жителя Европы и нашей Украины. Когда-то у наших воинов были свои планы и мечты, у каждого из них была своя профессиональная деятельность.

Кто-то всегда хотел, а некоторые несколько месяцев назад присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, полностью изменив свою жизнь навсегда. Однако наших воинов должен объединять не только враг, но и надежная поддержка за спиной.

Не со всеми удастся познакомиться, не с каждым можно поговорить, у них иногда не хватает времени даже на собственную семью, которая каждый день проходит свой ад из переживаний за родного человека. Но мы можем уделить всего несколько секунд при встрече, чтобы поблагодарить.

Это можно сделать с помощью жеста уважения — приложенная к сердцу ладонь. Как отмечают организаторы, именно этот простой знак может помочь выразить глубочайшую благодарность человеку, который стал на защиту страны и нашей мирной жизни.

Поэтому когда в следующий раз встретишь где-нибудь на улице, в магазине, аптеке, или даже кафе военнослужащего, ветерана или ветеранку, просто приложи руку к сердцу в знак благодарности. Умножай добро и любовь на территории Украины.

Также можешь выразить свою благодарность и в цифровом формате, сделав фото, приложив ладонь к сердцу. После этого фотографию следует разместить в соцсетях с хештегом #завдякитобі.

А еще ты всегда можешь поблагодарить украинских военных, поддержав их донатом или приобщившись к волонтерским инициативам. Читай, как в Украине разыгрывают марки от Укрпочты с автографами Зеленского и Залужного.

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