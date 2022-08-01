Подяка – найпрекрасніша з квіток душі: як долучитись до флешмобу Завдяки тобі

Флешмоб Завдяки тобі було створено, щоб висловити свою вдячність тим, завдяки кому наступає кожен новий ранок. Цінувати та підтримувати свою армію стало чи не щоденним завданням кожного свідомого українця.

Саме наші військові, починаючи з 2014 року, тримають небо над головою кожного мирного жителя Європи та нашої України. Колись наші воїни мали свої плани та мрії, у кожного з них була своя професійна діяльність.

Хтось завжди хотів, а дехто кілька місяців тому долучився до лав Збройних сил України, повністю змінивши своє життя назавжди. Однак наших воїнів має об’єднувати не лише ворог, але й надійна підтримка за спиною.

Не з усіма вдасться познайомитись, не з кожним можна поговорити, у них іноді не вистачає часу навіть на власну сім’ю, яка кожного дня проходить власне пекло з переживань за рідну людину. Проте ми можемо приділити всього кілька секунд при зустрічі, щоб подякувати.

Це можна зробити завдяки жесту шани — прикладена до серця долоня. Як зазначають організатори, саме цей простий знак може допомогти висловити найглибші почуття подяки людині, яка стала на захист країни та нашого мирного життя.

Тому коли наступного разу зустрінеш десь на вулиці, у магазині, аптеці, чи навіть кав’ярні військовослужбовців, ветерана чи ветеранку, просто приклади руку до серця на знак вдячності. Примножуй добро та любов на теренах України.

Також можеш висловити свою подяку й у цифровому форматі, зробивши фото, приклавши долоню до серця. Після цього світлину варто розмістити у соцмережах з хештегом #завдякитобі.

А ще ти завжди можеш подякувати українським військовим, підтримавши їх донатом чи долучившись до волонтерських ініціатив. Читай, як в Україні розігрують марки від Укрпошти з автографами Зеленського і Залужного.

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