Збирають кошти для лікарні. В Україні розігрують марки від Укрпошти з автографами Зеленського і Залужного

Квітне і буяє своїм цвітом українська філателія. Хто б міг подумати, наскільки колекціонування марок від Укрпошти стане популярним ще півроку тому. Однак темні часи вимагають світлої надії, яку дарують зображення з поштової продукції.

Проте не лише гарний настрій може принести звичайна марка, але й реальну допомогу. Так українські волонтерки Тетяна Сохар та Анна Голубкова організували проект зі зборів коштів для Миколаївської обласної дитячої лікарні.

Благодійниці прагнуть придбати обладнання для терапії новонароджених немовлят, що коштує близько мільйона гривень. Однак 300 тисяч вже є і все завдяки розіграшу марки з підписом президента України Володимира Зеленського.

Тепер до проекту долучився і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, лишивши свій автограф на ще одній для наступної акції.

Валерій Федорович записав на підтримку діток та нашого збору зворушливе відео, – діляться волонтерки.

Як долучитись до акції

Буде розіграно дві марки. Перша дістанеться тій людині, яка пожертвує найбільшу суму за вказаними реквізитами.

Або ж можна зробити пожертву на суму від 200 гривень, а щасливого володаря другої марки буде визначено випадково з-поміж списку благодійників.

При цьому у переказі коштів важливо вказати ПІБ та адресу електронної пошти, щоб організаторки могли зв’язатись з тобою у разі перемоги.

Результати буде оголошено у п’ятницю, 12 серпня.

Реквізити для переказу коштів для участі в акції

Приват Банк: 4731 2191 1435 7381

Mono Банка: https://send.monobank.ua/jar/4f3XDrxGkt

Номер банки: 5375 4112 0155 4818

Сохар Тетяна Олександрівна

Paypal: [email protected]

Однак благодійники не лише збираються кошти чи організовують проекти, але й іноді буквально цим рятують життя людей. Читай, як волонтери у Гуляйполі врятували та знайшли сім’ю для дітей.

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