Подорожі та натхнення

Збирають кошти для лікарні. В Україні розігрують марки від Укрпошти з автографами Зеленського і Залужного

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Липня 2022, 17:30
Марки з автографами Зеленського і Залужного
Фото: Facebook

Більше новин
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Червоний Хрест не залишився осторонь: розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації
Українська мова
Українська мова стає символом самосвідомості та інтелекту: як російськомовні українці масово переходять на солов’їну
Сумщина
Підлі обстріли Сумщини: як живе українська громада за кілометр від Росії
Хагі Вагі
Моторошний і трендовий Хагі Вагі: чи варто купувати дитині модну іграшку?
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Червоний Хрест не залишився осторонь: розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації
Українська мова
Українська мова стає символом самосвідомості та інтелекту: як російськомовні українці масово переходять на солов’їну
Сумщина
Підлі обстріли Сумщини: як живе українська громада за кілометр від Росії
Хагі Вагі
Моторошний і трендовий Хагі Вагі: чи варто купувати дитині модну іграшку?

Відео
0:06:19
Українська мова

Українська мова стає символом самосвідомості та інтелекту: як російськомовні українці масово переходять на солов’їну
0:03:54
Сумщина
Підлі обстріли Сумщини: як живе українська громада за кілометр від Росії
0:06:23
Мілітарний історик про найвизначніші битви України
Нав’язали образ гречкосіїв, а насправді ми — народ воїнів! Мілітарний історик про найвизначніші битви України
0:00:35
Катування військовополоненого
Здригнулися навіть прокурори та слідчі! Офіс Генпрокурора відреагував на катування українського військового
Теракт в Оленівці
Теракт в Оленівці: хто вбив наших полонених і скільки загинуло — коментар Олега Жданова
Обстріл колонії в Оленівці “ДНР”, де перебували українські полонені
Звірячий обстріл Оленівки. Росіяни вбили українських полонених та звинувачують ЗСУ: як усе було насправді
0:04:38
Долар
Українці з жахом чекають на стрибок цін: що буде з курсом долара та пальним
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 липня
0:03:51
Сіверськ
Сіверськ залишається без води, газу, світла та під постійними обстрілами — ексклюзивні кадри
0:06:34
Вишиванка
З давніх-давен до Armani та Dior! Як вишиванка стала світовим символом свободи
Більше відео
соціальне обслуговування
Читати далі
Як оформити соцобслуговування: хто має право отримати, які послуги входять
Простий рецепт дерунів з м'ясом
Читати далі
Хрумка золотава скоринка! Простий рецепт дерунів з м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь