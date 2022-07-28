Подорожі та натхнення

Доброго вечора, ми з України! Стартував продаж нової марки Укрпошти, на якій трактор тягне танк

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Липня 2022, 10:45
Поштова марка Доброго вечора, ми з України Трактор, що тягне танк
Фото: Facebook

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