Українську Мрію не знищити! Укрпошта запускає нову лімітовану марку

Укрпошта продовжує випускати лімітовані серії марок. Нова марка, на якій зображено український літак Мрія, вийде вже 28 червня. Цього разу покупці отримають ще й брендові конверт та листівку.

Про це повідомляє Укрпошта у своєму Telegram-каналі.

Цей випуск дуже особливий для нас, бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння.

— Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий, — пишуть в Укрпошті.

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Малюнок, який використали для створення марки, намалювала 11-річна школярка з Волині Софія Кравчук ще минулого року для конкурсу Що для мене Україна?

Тепер же ілюстрація має нові сенси та зберігає свою актуальність. Укрпошта прагне надихнути українців мріяти сміливіше, адже для нашої нації немає нічого неможливого.

Легендарні марки Укрпошти

Першою в лімітованій серії під час війни стала марка Русскій воєнний корабль, іді… Вона створила навколо себе ажіотаж як в Україні, так і далеко за її межами.

Люди вишикувались у кількагодинні черги, аби придбати собі на пам’ять символ української незламності.

Згодом, коли російський корабель послухався вказівки українських прикордонників та поповнив підводний флот РФ, Укрпошта випустила нову марку під назвою Русскій воєнний корабль… Всьо.

Серед планів компанії також запустити в продаж марку з відомим песиком-сапером Патроном, який допомагає підрозділам ДСНС розміновувати звільнені від рашистів території.

Усі дизайни марок українці обирають шляхом голосування. Але є одне виключення, яке затвердили поза конкурсом. Укрпошта випустить марку, присвячену гурту Kalush Orchestra.

Адже група, попри заборону від організаторів Євробачення-2022, наважилась закликати світову спільноту врятувати захисників з Азовсталі, а також привезла Україні таку бажану символічну перемогу.

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