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Як гарячі пиріжки! Гендиректор Укрпошти про нову марку, роботу пошти та які країни припинили відносини з поштою Росії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Квітня 2022, 14:00

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Генеральний директор Укрпошти про нову марку

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