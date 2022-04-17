Як гарячі пиріжки! Гендиректор Укрпошти про нову марку, роботу пошти та які країни припинили відносини з поштою Росії

12 квітня Укрпошта випустила в обіг марку на якій зображений український військовий, що вказує шлях російському воєнному кораблю. Менш ніж за тиждень змогли продати вже половину накладу.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповідає, що цю марку обрали самі українці, адже був конкурс, на якому переміг саме такий дизайн.

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(джерело фото: Facebook Укрпошти)

Марка випущена тиражем один мільйон примірників і практично половина тиражу вже продана.

Ігор Смілянський сказав, що ці марки можна буде ще придбати на Головпоштамті в Києві, а також в інших регіонах України. Наголосив, що певну кількість притримають для Херсону. Сподівається, що Мелітополь, Бердянськ та інші окуповані міста звільняться, і люди там теж матимуть змогу отримати цю марку.

Генеральний директор Укрпошти розповів також про наміри разом з українським бізнесом виробляти та продавати футболки з таким самим зображенням як на марці. Частина зароблених коштів піде на підтримку ЗСУ.

— На жаль, сьогодні пошта Росії використовується як засіб обійти санкції. Те, що заборонено у продажі в Росії, йде через канал пошти. Тому ми працюємо з нашими партнерами, щоб Росію викинули із Всесвітнього поштового союзу, а також ми попросили пошти світу припинити відносини з Росією, — розповів Смілянський.

Смілянський подякував партнерам з Польщі, Естонії, Латвії й Австралії, які припинили всі стосунки з поштою Росії.

Також він повідомив, що Укрпошта продовжує працювати й доставляє пенсії навіть в Донецькій та Луганській областях.

Нас підтримують багато різних всесвітньовідомих компаній. Google — одна із них. Google maps покажуть зруйновані українські міста, щоб всі могли бачити звірства російських військових.