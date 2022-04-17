Как горячие пирожки! Гендиректор Укрпочты о новой марке, работе почты и какие страны прекратили отношения с почтой России

12 апреля Укрпочта выпустила марку, на которой изображен украинский военный, указывающий путь российскому военному кораблю. Менее чем через неделю смогли продать уже половину тиража.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказывает, что эту марку выбрали сами украинцы, ведь был конкурс, на котором победил именно такой дизайн.

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(источник фото: Facebook Укрпочты)

Марка выпущена тиражом в один миллион экземпляров и практически половина тиража уже продана.

Игорь Смелянский сказал, что эти марки можно будет еще купить на Главпочтамте в Киеве, а также в других регионах Украины. Он отметил, что определенное количество придержат для Херсона. Надеется, что Мелитополь, Бердянск и другие оккупированные города освободятся, и люди там тоже смогут получить эту марку.

Генеральный директор Укрпочты рассказал также о намерениях вместе с украинским бизнесом производить и продавать футболки с таким же изображением как на марке. Часть заработанных средств будет направлена ​​на поддержку ВСУ.

— К сожалению, сегодня почта России используется в качестве средства обхода санкций. То, что запрещено в продаже в России, идет по каналу почты. Поэтому мы работаем с нашими партнерами, чтобы Россию выбросили из Всемирного почтового союза, а также попросили почты мира прекратить отношения с Россией, — рассказал Смелянский.

Смелянский поблагодарил партнеров из Польши, Эстонии, Латвии и Австралии, прекративших все отношения с почтой России.

Также он сообщил, что Укрпочта продолжает работать и доставляет пенсии даже в Донецкой и Луганской областях.

Нас поддерживают многие всемирно известные компании. Google — одна из них. Google maps покажут разрушенные украинские города, чтобы все могли видеть зверства российских военных.