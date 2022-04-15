Вместо красивых улиц — выжженная земля. Google maps покажут фото разрушенных украинских городов

“Не привыкайте к нашему горю” — на CNN Елена Зеленская призвала слышать и видеть преступления, совершенные россиянами в Украине, чтобы жертвы российских солдат не становились для мира статистикой.

Все последствия российской агрессии уже вскоре своими глазами увидят каждый человек из любого уголка земного шара.

Панорамные фото с выжженной землей и разрушенными зданиями нанесут на Google maps — это самый популярный в мире сервис для смартфонов.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Специалисты Google совместно с украинскими правоохранителями зафиксируют каждый клочок украинской земли, на котором оставили отпечаток “русский мир”

— Кроме этого, это (снимки для Google — ред.) будет использоваться для деятельности следственных подразделений, деятельности экспертной службы, для оценки размеров нанесенного ущерба, — говорит правоохранитель.

Весь мир поддерживает справедливость, правду, свободу и Украину.

Наше государство поддерживают многие страны, а еще за нашу страну борется мировое IT-сообщество Anonymous. Недавно они смогли взломать Gazprom Linde Engineering и обнародовали 720 ГБ информации.