Вместо красивых улиц — выжженная земля. Google maps покажут фото разрушенных украинских городов

“Не привыкайте к нашему горю” — на CNN Елена Зеленская призвала слышать и видеть преступления, совершенные россиянами в Украине, чтобы жертвы российских солдат не становились для мира статистикой.
Все последствия российской агрессии уже вскоре своими глазами увидят каждый человек из любого уголка земного шара.
Панорамные фото с выжженной землей и разрушенными зданиями нанесут на Google maps — это самый популярный в мире сервис для смартфонов.
Специалисты Google совместно с украинскими правоохранителями зафиксируют каждый клочок украинской земли, на котором оставили отпечаток “русский мир”
— Кроме этого, это (снимки для Google — ред.) будет использоваться для деятельности следственных подразделений, деятельности экспертной службы, для оценки размеров нанесенного ущерба, — говорит правоохранитель.
Весь мир поддерживает справедливость, правду, свободу и Украину.
Наше государство поддерживают многие страны, а еще за нашу страну борется мировое IT-сообщество Anonymous. Недавно они смогли взломать Gazprom Linde Engineering и обнародовали 720 ГБ информации.