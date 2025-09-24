“Я бачу вас цікавить пітьма” на сцене театра: спектакль по культовому роману собирает аншлаги

Впервые современный украинский бестселлер ожил на большой сцене. Во Львове состоялась премьера спектакля Я бачу вас цікавить пітьма по роману Иллариона Павлюка.

Это первая театральная адаптация произведения автора, созданная в сотрудничестве двух театров: Национального имени Марии Заньковецкой и Дикого театра в Киеве.

Премьерные билеты раскупили всего за несколько часов, а постановка уже получила репутацию одного из самых ожидаемых событий театрального сезона.

Как книга Я бачу вас цікавить пітьма стала театральным спектаклем

Мистический психологический триллер наконец-то перенесли на сцену. Действие книги происходит в провинциальном городке, где упадок старого сахарного завода стал началом ряда трагических событий.

В подземельях исчезают люди, а уголовный психолог Андрей Гайстер расследует жестокие убийства. Творческая команда пыталась сохранить до мельчайших деталей атмосферу романа.

Чтобы передать зрителям дыхание городка из темноты, сцену театра пришлось расширить. Здесь появился автомобиль, многоуровневая декорация и световые эффекты, создающие ощущение погружения во тьму.

Для Иллариона Павлюка эта премьера особенная. Его книга впервые заговорила на языке театра. Автор не скрывал волнения и признался, что для него было важно увидеть, как режиссеры и актеры смогут открыть новые смыслы в истории.

— Это моя возможность погрузиться в еще одно прочтение вселенной, потому что сила литературных произведений именно в том, что они получают миллионы прочтений. А когда они еще переезжают с площадки на площадку, это позволяет глубже раскрыть произведение, — говорит писатель.

Проект стал примером сотрудничества Львова и Киева. У спектакля две версии с разными финалами, актерами и сценографией. Создатели признаются, что стремились, чтобы зритель имел возможность увидеть историю с двух сторон.

— Это очень разное пространство. Я подумал, что было бы интересно, если бы можно было приехать во Львов и Киев, сравнить оба спектакля и выбрать то, которое тебе больше нравится, — комментирует художественный руководитель театра имени Марии Заньковецкой Максим Голенко.

Главные герои будут одни и те же, но актерский состав будет изменен. Сначала несколько львовских актеров будут играть во время киевской премьеры, а затем эстафету перехватят столичные актеры.

Премьера во Львове собрала полный зал, а впереди киевские показы. Далее спектакль отправится во всеукраинский тур, поэтому театральную постановку книги смогут увидеть зрители в других городах. А сам автор уже признался, что продолжаются переговоры о предстоящей экранизации романа.

Роман Иллариона Павлюка привлекает не только взрослых, но и молодежь. Напомним, что в прошлом году в рамках программы єКнига роман писателя попал в список произведений, которые пользуются наибольшим спросом.

