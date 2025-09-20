Это для меня чудо! Как Театр на левом берегу Днепра стал безбарьерным

Театр, доступный для каждого. Столичный театр на левом берегу Днепра отныне первый в Киеве полностью безбарьерный. К новому сезону там оборудовали лифт, пандусы, зоны отдыха и не только. Все для того, чтобы люди с инвалидностью могли без труда проводить свой культурный досуг.

Полностью безбарьерный: как в Киеве переоборудовали Театр на левом берегу

Еще с 2014 года театр сотрудничает с военными госпиталями, поэтому ветераны там частые посетители. Раньше люди на креслах колёсных могли попасть внутрь только благодаря посторонним, но теперь для этого не понадобится помощь других.

После летнего перерыва в столичном Театре на левом берегу Днепра снова людно. Публика медленно занимает места. Один за другим в зал заезжают зрители на креслах колесных. Сегодня в программе представление для семейного просмотра Легенды Киева.

Сперва в театре обустроили пандус и автоматические двери, а затем и лифт. На нем маломобильные зрители могут подняться на каждый этаж к основной и малой сценам, к безбарьерному туалету и зоне отдыха. Директор театра, украинская звезда театра и кино Олеся Жураковская, загорелась идеей безбарьерности, как только возглавила театр в 2023 году.

Когда к нам приходили люди на креслах колесных, наши сотрудники носили их на руках, заносили в залы и туалеты. Это ведь ненормально! Это дискомфорт и эмоциональный, и физический. Если мы люди, то должны заботиться друг о друге.

Здание театра, как и вся советская застройка Киева, не предназначалось для людей с инвалидностью. Установить лифт внутри было невозможно. В качестве выхода выбрали вариант пристройки снаружи. На это ушло около 6 млн грн.

Самым долгим оказался этап проектирования и подготовки разрешений. Все из-за изменений строительных норм по безбарьерности помещений. Большое количество ветеранов с инвалидностью вынуждают столицу пересматривать доступность культурных заведений.

Очень удобно! Я очень благодарен всем, кто к этому причастен. Проверяли, лифт работает хорошо, и хороший подъем, — говорит ветеран Владимир Грицай.

Также впервые здесь Олеся. В свои 17 она уже рекордсменка и мастер спорта Украины по плаванию, но еще никогда самостоятельно не пользовалась пандусом и не поднималась в лифте.

Я никогда на пандусах сама не ездила. Меня возили родители. Сама доехала до лифта и на второй этаж, а затем спустилась. Это для меня чудо, что я могу сама без посторонней помощи это делать, — говорит девушка.

Театр на левом берегу только открыл 48-й сезон. Актеры хотят, чтобы их спектакли увидели как можно больше украинцев, особенно с инвалидностью, которые раньше не имели доступа к театрам.

Теперь люди с инвалидностью могут легче путешествовать на поездах. Мы рассказывали, как заказать безбарьерный вагон.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!