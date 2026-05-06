Отмена инвалидности в Украине: что следует знать о проверке и аннулировании решений МСЭК

На фоне заявлений политиков о необходимости радикальных шагов для пополнения рядов ВСУ Верховный Суд принял стратегически важное решение, значительно упрощающее процедуру контроля за выводами МСЭК.

Сочетание судебного прецедента и резонансных законодательных инициатив создает новую реальность для более 3,4 миллиона украинцев, официально имеющих статус лица с инвалидностью.

Отмена инвалидности: что может измениться

Верховный Суд по делу №360/660/25, как отмечает Судебно-юридическая газета, подтвердил право Центральной медико-социальной экспертной комиссии (ЦМСЭК) отменять решение об установлении инвалидности без очного осмотра лица.

Суд постановил, что проверка обоснованности принятых решений нижестоящих комиссий по своей природе является контрольной управленческой деятельностью, а не стандартной медицинской экспертизой.

Это означает, что требования, касающиеся обязательного личного присутствия пациента, предусмотренные для первичных осмотров, не распространяются на случаи, когда контролирующий орган выявляет очевидные несоответствия в медицинских документах.

Суд подчеркнул, что в условиях военного положения приоритет предоставляется национальной безопасности и предотвращению злоупотреблений. Следовательно, если имеющиеся медицинские материалы четко опровергают состояние здоровья, дающее право на статус, решение может быть отменено заочно.

Параллельно с судебными решениями в политикуме звучат предложения радикального характера. Народный депутат Сергей Нагорняк предложил обнулить абсолютно все справки об инвалидности, кроме изданных из-за ранений на войне с 2014 года.

Нардеп объясняет такой шаг критической нехваткой мужчин на фронте и убеждением, что значительная часть диагнозов фиктивна.

По официальным данным, к началу 2026 года количество лиц с инвалидностью в Украине выросло на 700 тысяч по сравнению с довоенным периодом. Такая динамика вызывает вопросы у контролирующих органов и побуждает политиков к поиску путей быстрой мобилизации этого ресурса.

В то же время, как отмечает Фокус, адвокат Роман Лихачев и эксминистр социальной политики Андрей Рева подчеркивают, что автоматическая отмена статусов невозможна по нескольким причинам:

Индивидуальный подход: каждый случай требует проверки. Чтобы доказать незаконность статуса, нужно либо открывать уголовное производство в отношении членов МСЭК, либо проводить индивидуальные пересмотры.

Международное право: Украина является участником Конвенции о защите прав лиц с инвалидностью. Массовое лишение льгот без надлежащих оснований может привести к санкциям и проигрышам в Европейском суде по правам человека.

Если будет доказано, что человек купил инвалидность, государство имеет право взыскать все выплаченные пенсии через суд, что является длительной и сложной процедурой.

Кроме того, они обращают внимание на тревожную тенденцию — резкий рост заболеваемости среди молодежи, что не всегда связано с фиктивностью документов, а есть следствие общего ухудшения состояния здоровья нации в условиях войны.

