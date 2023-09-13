Мобилизация людей с инвалидностью 3 группы: подлежат ли призыву — объясняет эксперт

Летом прошлого года нардепы предложили призвать на службу в армию людей с инвалидностью с их согласия. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины. Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы — читай в материале.

Мобилизация инвалидов 3 группы: что известно

По словам юриста Виктора Мазура, согласно статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, во время мобилизации не подлежат призыву на военную службу военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или, согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны в военную службу по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Важно, что в этой статье закона не указана конкретная группа инвалидности, поэтому, соответственно, считают, что лица с какой-либо инвалидностью не подлежат мобилизации.

Однако есть еще часть вторая статьи 23, где лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Сейчас также смотрят

Подлежат ли мобилизации инвалиды 3 группы

Виктор Мазур отмечает, что если у тебя есть какая-либо группа инвалидности, тебя не могут призвать на военную службу без согласия. Мобилизация будет происходить только по твоему согласию.

Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью 3 группы, и что делать, если вручили повестку

Если вручили повестку, то необходимо явиться в военкомат в указанное время с документами, подтверждающими инвалидность. С собой надо иметь:

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации №157-1/о);

или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение,

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности;

справку для получения льгот лицом с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Напомним, вместе с общей мобилизацией Верховная Рада продлила военное положение в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.