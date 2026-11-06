Катерина Лозовицкая беременна: победительница Холостяка-12 показала фото с животиком

Победительница 12-го сезона романтического телепроекта Холостяк 30-летняя модель Катерина Лозовицкая ждет первенца.
Новостью о будущем материнстве Катерина поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram.
Катерина Лозовицкая беременна
Катерина Лозовицкая беременна первенцем, об этом она сообщила опубликованной фотосессией с круглым животиком. На фотографиях модель позирует в объятиях своего мужа, певца и автора песен Гидаята Сейидова со сценическим псевдонимом Geed.
Кроме черно-белых фотографий Лозовицкая также показала подписчикам нежное видео со своим любимым.
Семейную фотосессию Катерина подписала довольно лаконично: “Мы так тебе рады”. Пока что супруги не сообщают, кого они ждут — девочку или мальчика. Также победительница Холостяка-12 не делилась подробностями о сроке своей беременности.
12-й сезон романтического реалити Холостяк выходил на телеканале СТБ в 2022-2023 годах. Главным героем стал бизнесмен Алекс Топольский, признавшийся в любви фотомодели Катерине Лозовицкой. Однако паре не удалось построить долговременные отношения.
Ранее мы сообщали о том, что Катерина Лозовицкая вышла замуж за певца и автора песен азербайджанского происхождения Гидаята Сейидова.
Фото: Kateryna Lozovytska
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