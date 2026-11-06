Катерина Лозовицкая беременна: победительница Холостяка-12 показала фото с животиком

Победительница 12-го сезона романтического телепроекта Холостяк 30-летняя модель Катерина Лозовицкая ждет первенца.

Новостью о будущем материнстве Катерина поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram.

Катерина Лозовицкая беременна

Катерина Лозовицкая беременна первенцем, об этом она сообщила опубликованной фотосессией с круглым животиком. На фотографиях модель позирует в объятиях своего мужа, певца и автора песен Гидаята Сейидова со сценическим псевдонимом Geed.

Кроме черно-белых фотографий Лозовицкая также показала подписчикам нежное видео со своим любимым.

Семейную фотосессию Катерина подписала довольно лаконично: “Мы так тебе рады”. Пока что супруги не сообщают, кого они ждут — девочку или мальчика. Также победительница Холостяка-12 не делилась подробностями о сроке своей беременности.

12-й сезон романтического реалити Холостяк выходил на телеканале СТБ в 2022-2023 годах. Главным героем стал бизнесмен Алекс Топольский, признавшийся в любви фотомодели Катерине Лозовицкой. Однако паре не удалось построить долговременные отношения.

Ранее мы сообщали о том, что Катерина Лозовицкая вышла замуж за певца и автора песен азербайджанского происхождения Гидаята Сейидова.

Фото: Kateryna Lozovytska

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!