Катерина Лозовицька вагітна: переможниця Холостяка-12 показала фото з животиком

Переможниця 12-го сезону романтичного телепроєкту Холостяк 30-річна модель Катерина Лозовицька чекає на первістка.

Новиною про майбутнє материнство Катерина поділилася зі своїми підписниками у соцмережі Instagram.

Катерина Лозовицька вагітна

Катерина Лозовицька вагітна первістком, про це вона повідомила оприлюдненою фотосесію із круглим животиком. На світлинах модель позує в обіймах свого чоловіка, співака та автора пісень Гідаята Сейідова зі сценічним псевдонімом Geed.

Окрім чорно-білих світлин, Лозовицька також показала підписникам ніжне відео зі своїм коханим.

Сімейну фотосесію Катерина підписала доволі лаконічно: “Ми так тобі раді”. Наразі подружжя не повідомляє, на кого вони чекають — на дівчинку чи хлопчика. Також переможниця Холостяка-12 не ділилася подробицями щодо терміну своєї вагітності.

12 сезон романтичного реаліті Холостяк виходив на телеканалі СТБ у 2022-2023 роках. Головним героєм став бізнесмен Алекс Топольський, який зрештою зізнався у коханні фотомоделі Катерині Лозовицькій. Однак парі не вдалося побудувати довготривалих стосунків.

Раніше ми повідомляли про те, що Катерина Лозовицька вийшла заміж за співака та автора пісень азербайджанського походження Гідаята Сейідова.

Фото: Kateryna Lozovytska

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