Холостяк 15: як пройшла довгоочікувана прем’єра і хто отримав перші троянди

На телеканалі СТБ вийшов перший випуск 15-го сезону романтичного реаліті Холостяк. Баскетболіст Вʼячеслав Кравцов, новий Холостяк країни, під час Першої вечірки зробив крок назустріч своєму коханню.

Читай, як пройшов 1 випуск Холостяк 15, у нашому матеріалі.

Холостяк 15: як пройшов перший випуск

Перша вечірка Холостяка вийшла доволі символічною, оскільки число “15” мало кілька значень, інформує STB.UA. Цього року реаліті відзначає 15-й сезон, і під цим номером В’ячеслав Кравцов багато років виступає за нашу збірну з баскетболу. Для нього “15” має особливе значення.

Перший вечір на проєкті розпочався зі знайомства Холостяка з героїнями. 39-річна київська бізнесвумен Христина Горняк стала першою з дівчат, хто прийшов знайомитися. Вона була заміжньою за телеведучим Володимиром Остапчуком. У їхніх стосунках були складнощі, тож зрештою вони розлучилися.

Христина підготувала головному герою пов’язаний з її професією тематичний подарунок – романтичний нотаріальний договір. Після його прочитання В’ячеслав і дівчина підписали його та скріпили печаткою.

Далі до Кравцова вийшов чоловік, який виявися партнером наступної героїні — Дар’ї Харитонової. Призерка міжнародних змагань зі спортивних бальних танців підготувала для Холостяка парний кубинський танець румба.

Також Вʼячеслав познайомився із 25-річною абсолютною чемпіонкою України з бодібілдингу в категорії фітнес-модель Катериною Мельник. Дівчина несподівано розстелила перед ним червону доріжку.

— Для мене червона доріжка — це не тільки символ успіху. Це символ довгого шляху. Зазвичай такою доріжкою я йду до своїх спортивних цілей, але сьогодні вперше я прийшла не за титулом, не за медаллю, а за справжніми почуттями, —пояснила Катерина.

Наступна героїня Єлизавета Проценко, яка є топ-експерткою з нерухомості, зробила ставку на азарт і подарувала романтичні гральні карти.

Також познайомитися з головним героєм прийшла Валерія Полянська — менеджерка телеведучої Лесі Нікітюк. Вона одразу організувала невелике побачення прямо під час першої вечірки — зі столиком, стільцями та молодою картоплею з тюлькою.

Тим часом Катерина Петренко підготувала для Кравцова тематичний подарунок — баскетбольне кільце та м’яч. Вона запропонувала зіграти в популярну гру 33. За словами В’ячеслава, це був приємний досвід.

З наступною дівчиною Холостяк познайомився ще напередодні вечірки, з такою пропозицією виступила сама героїня. Модель Лія Енджел (Янголенко) запросила Славу на ранкову прогулянку парком, щоб вони могли більше дізнатися одне про одного. Наприкінці зустрічі він подарував дівчині першу троянду.

Інша героїня Холостяка 2026 Ольга Алейнікова, яка є співвласницею модельної агенції, подарувала чоловіку альбом, який можна відкрити лише удвох. Слава сказав, що цей подарунок йому сподобався.

Холостяк 2026 / 3 Фотографії

24-річна Дар’я Дандік, інтернка психіатричного відділення, подарувала В’ячеславу червону ниточку з Єрусалиму. Вона зазначила, що це не просто прикраса, а символ захисту.

Від педіатрині Вікторії Хилюк Холостяк отримав в подарунок флюорографічний знімок.

— Я дуже довго думала, що б тобі такого подарувати, аби це передавало мій внутрішній світ. І я обрала своє найвідвертіше фото, яке тільки можна уявити, – пояснила дівчина.

Спілкування з Вікторією перервала автоблогерка Дарина Заінчуковська, яка з’явилася на вечірці за кермом авто. Така поява здалася Славі зухвалою, однак він поспілкувався з героїнею у її спорткарі.

Підприємиця Тетяна Тесленко прийшла на вечірку із пінкою для масажу і запропонувала зробити Славі масаж рук.

— Масаж на першому побаченні мені точно ще ніхто не робив, — сказав В’ячеслав.

Косметологиня Інна Міллер здивувала головного героя власною піснею про кохання й виконала її під час зустрічі. За словами Холостяка, йому ще ніхто не присвячував пісень.

Також Вʼячеслав отримав загадкову коробку від футбольної відеографки Христини Цілковської. Усередині були жовта й червона картки і свисток. Жовту вона вручила Хололстяку за красиві очі, а червону він має вручити дівчині, якщо захоче з нею попрощатися, свистком Слава має скористатися, коли захоче дізнатися про Христину більше.

Інженерка дронарні Анна Мишак подарувала нічник у формі серця, який вони зі Славою разом змайстрували.

Наступна героїня Катерина Дойчева прийшла не сама, а зі своєю куркою. Дівчина розповіла історію знайомства з пташкою та пояснила, чому та живе у неї.

Керівниця відділу маркетингу Тетяна Бевз також запросила Кравцова на побачення заздалегідь. Вони вирушили на екстремальну прогулянку на мотоциклах ендуро. На тій прогулянці В’ячеслав подарував Тетяні троянду. Тож на вечірку вона прийшла вже з трояндою, чим рознервувала інших героїнь.

Власниця бренду жіночого одягу Марія Іванова подарувала баскетбольний м’яч, власноруч оздоблений тисячами камінців.

Наступною на знайомство прийшла акторка Марина Колісник. Вона створила на подарунок картину за допомогою власного тіла. В’ячеслав назвав такий подарунок унікальним, але не знав, як правильно реагувати.

Із 35-річною психологинею Любов’ю Конате Холостяк був знайомий ще до проєкту. Вона перебувала в шлюбі із баскетболістом, який грав за збірну. Завдяки баскетболу Слава і Люба знають одне одного давно.

З ким Холостяк познайомиться далі, стане відомо вже в наступному випуску. Другий випуск Холостяка 15 вийде наступної п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми повідомляли про те, що реаліті Холостяк тепер показуватимуть також на Netflix в Україні.

Фото: СТБ

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!