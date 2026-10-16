Холостячка 2026: хто став головною героїнею нового сезону

В ефір телеканалу СТБ повертається романтичне реаліті Холостячка. У довгоочікуваному сезоні головною героїнею стане відома акторка Антоніна Хижняк. Наразі СТБ запрошує чоловіків на кастинг телепроєкту.

Розповідаємо у нашому матеріалі, чому Антоніна Хижняк вирішила стати новою Холостячкою та як подати анкету на кастинг.

Холостячка 2026: Антоніна Хижняк стала героїнею нового сезону

Антоніна Хижняк стала героїнею нового сезону реаліті Холостячка. Акторка відома українським глядачам за ролями в таких серіалах та фільмах: Спіймати Кайдаша, Підміна, Слід, Викрадена на Різдво, Перші дні, Я – Надія, Зв’язок, Збори ОСББ, Коли ти вийдеш заміж?, Коли ти розлучишся? тощо.

Тоня здатна втілити на екрані будь-яку роль, хоч драматичну, хоч комедійну. Але в реальному житті для неї найголовніше — це бути собою.

Однією із найяскравіших ролей Антоніни стала норовлива Мотря зі Спіймати Кайдаша, репліки якої телеглядачі розібрали на цитати. Творці проєкту обіцяють, що знайомство із самою Тонею буде ще цікавішим.

Нова холостячка знає, чого хоче від романтичних стосунків. Хижняк прагне бути поруч із коханим, але й залишатися собою та не погоджуватися на менше. У її житті вже є одна велика любов — це син. Зараз Антоніна Хижняк готова відкрити серце тому, з ким можна побудувати справжні стосунки.

Як подати анкету на новий сезон Холостячки

Заповнюй анкету на сайті СТБ, для того, щоб отримати можливість стати героєм Холостячки 2026 й побудувати стосунки з Антоніною Хижняк. В анкеті розкажи про себе, свої інтереси та цінності, а також поділися баченням ідеальних для тебе стосунків.

Нагадаємо, що прем’єра Холостяка 15 сезон відбудеться 16 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ, на Netflix в Україні — через півтори години після початку телепоказу. Цього разу кохання шукатиме відомий український баскетболіст В’ячеслав Кравцов — колишній гравець НБА та багаторічний капітан збірної України.

Фото: СТБ

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