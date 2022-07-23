Каша вариться, а ніяк не звариться: Ксенія Мішина про стосунки з Еллертом і як вплинула війна

Війна стала не лише каталізатором для історичних та дипломатичних подій, а й нівелювала, відсунула на задній план всі міжособистісні конфлікти. Відома українська акторка Ксенія Мішина відкрила всі карти, як вона зі своїм сином виїжджали з Києва 24 лютого: їй допоміг переможець любовного шоу Холостячка, де вона була головною героїнею, Олександр Еллерт.

Жінка дала інтерв’ю українському телеведучому СТБ Григорію Решетніку для його програми Як ти? Відомо, що Мішина з сином, Еллерт та багато їхніх друзів разом поїхали до Буковелю, де жили великою компанією. Мішина заперечує відродження романтичних стосунків між нею та Еллертом, але не виключає можливості відновлення дружнього спілкування.

Всі проблеми відійшли на задній план, коли життя змінилося за одну хвилину.

Олександр запропонував Мішиній разом поїхати на захід України, і Ксенія погодилася — з 10-річним сином Платоном залишатися у столиці було небезпечно.

Платон, до речі, зрадів появі маминого колишнього у їхньому житті: так хлопчик відчував, що він у безпеці. Дочка самого Еллерта не поїхала з ним — вона з мамою та молодшим братом виїхали з України.

Зараз Ксенія та Олександр не спілкуються: акторка зізнається, що навіть не знає, де він зараз перебуває. І запевняє: навряд чи їхні романтичні стосунки поновляться знову.

Каша вариться, і все ніяк не звариться. Я просто можу сказати зараз, що ми не разом.

Раніше ми розповідали, як Ксенія Мішина повертала додому із відрядження: не могла стримати сліз, коли дивилася на результати війни у Київській області.

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