Шоу-біз

Каша вариться, а ніяк не звариться: Ксенія Мішина про стосунки з Еллертом і як вплинула війна

Вікторія Мельник, практикантка сайту 23 Липня 2022, 21:00
Мішина та Еллерт
Фото: Instagram

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