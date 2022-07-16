Хто ви такі, що ви сюди прийшли?! Ксенія Мішина повернулася до України та побачила рештки війни у Києві

Багато українців через війну були змушені виїхати з України. Та пройшло кілька місяців, і ми спостерігаємо, як частина громадян не витримує життя за кордоном та повертається до рідної землі. Особливо цю дорогу додому висвітлюють українські знаменитості.

Серед них і українська акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно повернулася додому із давно запланованого відрядження з Бельгії. Коли їхала туди — плакала від усвідомлення любові до країни. А коли тепер повернулася — від щастя, що знову вдома.

Жінка зізнається: у неї були змішані почуття, бо не знала, що її чекає в Україні.

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— Звісно, ​​було тривожно. Повертатися до дещо іншої країни. У країну, де страшно, де немає близьких людей, оскільки більшість виїхала. Постійні тривоги. Ми з Платоном їх майже не чули, оскільки 24 лютого я його забрала і ми поїхали до Західної України, — розповіла Мішина.

Коли Ксенія разом із сином під’їжджали до Києва, то змогли побачити сліди війни: розбиті будинки, дороги, заправки.

Я просто їхала, у мене були сльози на очах, я постійно запитувала себе — за що, хто ви такі?

А зараз вони роблять те саме в інших регіонах, охоплених бойовими діями, — зазначила акторка.

Уже по приїзду в місто, коли зайшла до рідної квартири, Мішина зрозуміла, як сильно любить свою країну, своє місто та свій дім у Києві.

— Коли зайшла до квартири, просто сіла на диван і зрозуміла, як сильно я сумувала за своєю квартирою.

Я зрозуміла, наскільки сильно хочу бути тут і як сильно хочу, щоб усе закінчилося і стало ще краще, ніж було.

Раніше Ксенія Мішина давала відверте інтерв’ю стосовно друзів у Росії, ставлення до росіян та бачення українців після війни.

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