Бог на війні є! Ксенія Мішина поділилась історією свого друга військового

Тобі доводилось задумуватись над питанням, якщо Бог існує, то навіщо вся ця війна? Можливо, десь з’являлась така думка на підсвідомості, але навряд хтось міг дати точну відповідь.

Натомість вступають в діалог з людьми життєві ситуації. Однією з таких історій поділилась і Ксенія Мішина. Акторка розповідає, що у неї ще зі студентських років є дуже добрий друг.

Вона знає його дружину та старшу дитину, а ось з найменшою ще доведеться познайомитись, коли малеча вирішить побачити цей світ на власні очі. Проте зараз не про це.

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Свого друга Віктора Ксенія завжди вважала творчою особистістю та далекою від військової справи людиною.

Але так тільки здавалося…

Він завжди справляв враження харизматичного та артистичного хлопця, але коли прийшла повномасштабна війна, наважився піти в ЗСУ.

Кілька разів у нього це не виходило, але чоловік йшов до своєї мети — й тепер він одній з найгарячіших точок, звідки розповідає відверто, без будь-яких прикрас, про жахіття війни.

Однак запам’яталась одна особлива історія від Віктора, яка вселяє надію та щодня додає сил продовжувати робити свою справу.

Історія друга Ксенії Мішиної

— Штаб. Лисичанськ. Кухня. На столі багато спільних чашок, з яких ми п’ємо. Я починаю заварювати чай і раптом розумію — мені потрібна моя чашка, яка в моєму рюкзаку. Виходжу з кухні, проходжу коридор, роблю крок у двері й в кімнату мене заносить уже вибухова хвиля. До кухні прилетіла ракета, яка дивом не вибухнула, а розсипалася, зберігши наші життя.

Одне знаю точно, Бог на війні є!

І це лише одна з безлічі інших історій. Так, наприклад, ще у Сєвєродонецьку окупанти підірвали хімічний завод з метою отруїти українських військових та мирне населення. Проте після цього раптово вітер змінив свій напрям і почав віяти у бік росіян.

Саме такі розповіді змінюють хід думок, після них розумієш, що потрібно довіряти. Ксенія Мішина ділиться, що тоді ця історія перевернула все всередині, адже якщо Бог на війні, значить все так, як потрібно. Єдине, про що після цієї розмови попросив її друг:

Моліться за нас — це те, що нам дуже треба.

Нагадаємо, раніше американська акторка українського походження Мілла Йовович записала послання любові до всіх українців, у якому вона подякувала за боротьбу за нашу свободу та висловила підтримку.

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