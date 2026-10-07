Обстріл України 7 жовтня: РФ вбила людей у Києві, Кременчуці, Прилуках та Олександрії

Уночі проти 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Основними напрямками удару були Київ та Київщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Унаслідок атаки зафіксували влучання на 18 локаціях і падіння уламків на ще п’яти.

Обстріл Києва: що відомо про наслідки

Уночі Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

За словами мера Києва Віталія Кличка, в Оболонському та Шевченківському районах зафіксували влучання на територію нежитлової забудови, у Подільському — у складські приміщення. Зокрема, там сталося займання та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.

У гаражному кооперативі Дарницького району пошкоджено близько 15 гаражних боксів та 10 автомобілів.

Пожежу, що охопила площу 200 кв. м, ліквідували. Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох загиблих, ще двох людей вдалося врятувати.

Як уточнили в Київській міській прокуратурі, загиблим чоловікам було 73 та 66 років. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Масована атака на Україну: у Києві загинули двоє людей, є постраждалі / 4 Фотографії

Обстріл Київської області: які наслідки

За даними голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, регіон також зазнав комбінованої атаки дронами та балістичними ракетами.

В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Там виникли пожежі, які на ранок локалізували. Також пошкоджено вантажний автомобіль і причіп. За попередніми даними, люди не постраждали.

Удари по Кременчуку: є загиблі та поранені

Під масованою атакою опинилася Полтавщина. Уранці у Кременчуці пролунала серія вибухів. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Ударами пошкоджено 431 квартиру у п’яти багатоквартирних житлових будинках, а також 35 приватних житлових будинків.

Шість приватних житлових будинків зруйновано.

Крім того, ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, загинула 72-річна жінка та 42-річний чоловік.

34 особи дістали травми. Серед них — двоє 14-річних дітей.

Влучання у багатоповерхівку у Прилуках

У Прилуках Чернігівської області зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку.

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що ворожим ударом вбито дев’ятьох дорослих та чотирьох дітей.

Понад пів сотні осіб постраждали.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Обстріл України: наслідки в інших областях

У Запоріжжі, за словами в. о. начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, російські війська атакували об’єкт транспортної інфраструктури. Через наслідки удару можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

Майже 20 разів РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами, зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджені промислове підприємство, багатоквартирні будинки та спортивний клуб. На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені приватний будинок та автомобілі.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 65-річну жінку. 64-річний чоловік лікується амбулаторно.

В Олександрії Кіровоградської області удар прийшов по критичній інфраструктурі. За словами міського голови Сергія Кузьменка, двоє людей загинули, троє дістали поранення. Ще одна людина не виходить на зв’язок.

У Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Тут, на щастя, минулося без постраждалих. У Черкаській області, за словами начальника ОВА Ігоря Табурця, сили ППО знешкодили два російські БпЛА.

Російська армія “подарувала” Путіну знищення будинку в Прилуках

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія у день народження Володимира Путіна знищила житловий будинок у Прилуках на Чернігівщині.

— Сьогодні Путіну на день народження російська армія “подарувала” знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка, — розповів глава держави.

За його словами, на місці безперервно працюють рятувальники, які намагаються знайти людей, що можуть перебувати під завалами.

Загалом, як зазначив Зеленський, цієї ночі під ударами опинилися інфраструктура Києва та 12 областей України.

Глава держави також зазначив, що однією з ключових цілей російської атаки була енергетична інфраструктура України. За його словами, цієї ночі РФ застосувала близько 70 ракет, зокрема значну кількість балістичних, а також ударні дрони.

Під час масованої атаки РФ запустила по Україні 178 ракет і дронів

Уночі проти 7 жовтня, починаючи з 18:00 6 жовтня, російські війська атакували Україну протикорабельними, балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував протикорабельні ракети Циркон та Онікс, балістичні ракети Іскандер-М, С-400 та KN-23, а також 48 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К і Калібр.

Крім того, РФ запустила 130 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів-імітаторів Пародія. Серед них 46 були реактивними.

Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили або приглушили 161 повітряну ціль: 5 балістичних ракет, 39 крилатих ракет та 117 ударних безпілотників. Інформація щодо шести крилатих ракет уточнюється.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 18 локаціях, ще у 5 місцях впали уламки збитих цілей.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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