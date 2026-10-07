Для тебе Війна в Україні

Обстріл України 7 жовтня: РФ вбила людей у Києві, Кременчуці, Прилуках та Олександрії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Жовтня 2026, 11:05 5 хв.
Обстріл України сьогодні: РФ атакувала ракетами та дронами, є загиблі

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