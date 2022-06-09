Ми вдячні, що ви боретеся за свою свободу. Мілла Йовович записала послання любові до всіх українців

Україну підтримують дедалі більше людей по всьому світу: політичні діячі, співаки, актори, кінорежисери митці тощо. Всі вони на нашому боці.

Мілла Йовович — американська акторка українського походження — записала послання любові до всіх українців.

У своєму зверненні вона подякувала за боротьбу за нашу свободу та висловила підтримку.

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— Я хочу передати послання любові та підтримки всім українцям у цей жахливий період їхньої історії.

Коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені тікати в інші країни та ставати біженцями. Коли воїни відважно б’ються проти всього цього, — сказала акторка.

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— Я хочу сказати: ми бачимо вас, ми молимося за вас і любимо вас. Ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу, — сказала Йовович у відео.

Багато зірок підтримують українських переселенців та дітей, що постраждали від війни. Американська співачка та активістка Аліша Кіз і її фонд Keep a Child Alive допомагають українським дітям. Раніше ми більше розповідали про її допомогу.

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