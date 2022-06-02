Ми не спостерігатимемо, як страждають діти — фонд співачки Аліши Кіз допомагає постраждалим від війни малюкам 

Ось уже майже 100 днів героїчного протистояння українців варварському вторгненню Росії. Але ціна цієї війни страшна. Починаючи з 24 лютого, рашисти вбили щонайменше 250 дітей, а поранили — майже удвічі більше.

Але світ не заплющує очі на кричущу несправедливість у центрі Європи. Так, лауреатка Gremmy, американська співачка та активістка Аліша Кіз і її фонд Keep a Child Alive одними з перших проявили солідарність з українським благодійним фондом Твоя опора та запропонували свою підтримку, щоб діти отримали необхідну допомогу.

Keep a Child Alive не стоятиме і спостерігатиме, як страждають діти. Це наш обов’язок — об’єднатися та зробити все, що в наших силах, аби допомогти дітям, що потребують нашої підтримки.

Для нас велика честь працювати з фондом Твоя опора та мати змогу забезпечувати дітей з вразливих категорій життєво необхідними ресурсами, ― коментує колаборацію CEO та виконавчий директор фонду Антоніо Руіз Гіменез.

Зараз також дивляться

Keep a Child Alive уже передала українцям гуманітарну допомогу для будинків дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та центрів соціальної підтримки дітей і сімей у різних регіонах України.

Ми щиро вдячні Keep a Child Alive за їхню небайдужість до сьогоднішніх подій в Україні. Переконані, що це тільки початок. І разом ми зможемо зробити більше. Заради дітей, які є майбутнім нашої країни, ― розповідає засновниця БФ Твоя Опора Валерія Татарчук.

З початку повномасштабної війни фонд розширив спектр своєї діяльності й почав надавати гуманітарну допомогу постраждалим від воєнних дій дітям, дорослому цивільному населенню та лікарням.

Раніше відома акторка та модель Пріянка Чопра поділилась історією дівчинки з Харкова та закликала свою аудиторію робити пожертви на користь UNICEF в Україні.