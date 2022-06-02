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Ми не спостерігатимемо, як страждають діти — фонд співачки Аліши Кіз допомагає постраждалим від війни малюкам 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Червня 2022, 22:30
Ми не спостерігатимемо, як страждають діти — фонд співачки Аліши Кіз допомагає постраждалим від війни малюкам 

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